Smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra. Aparat otrzyma ważną zmianę

Samsung Galaxy S26 Ultra to nowy smartfon, którego aparat pod względem specyfikacji nie ma znacząco różnić się od poprzednika. Firma planuje jednak inne ważne zmiany. Te sprawią, że zdjęcia robione telefonem Samsung Galaxy S26 Ultra będą bardziej naturalne. Duży kontrast czy nasycenie odejdą na dalszy plan.

Samsung Galaxy S26 Ultra zbliża się wielkimi krokami. Premiera telefonu ma odbyć się pod koniec lutego na konferencji Unpacked 2026. Do sieci przedostaje się coraz więcej informacji. Nowe szczegóły obejmują aparat fotograficzny. Jak dobrze wiemy, pod względem technicznym kamera nie ma specjalnie różnić się od poprzednika. Pojawią się jednak inne ważne zmiany.

Zmiany w Samsung Galaxy S26 Ultra i bardziej naturalne zdjęcia

Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy S26 Ultra pod względem specyfikacji technicznej będzie w zasadzie tym samym, który umieszczono w poprzedniku. W tym roku producent nie zdecydował się na duże zmiany obejmujące sensory. Mimo to zdjęcia robione telefonem będą bardziej naturalne. Jak to możliwe? Rąbka tajemnicy w tej sprawie ujawnił leaker Ice Universe, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu marki.

Mogę potwierdzić, że ogólny styl fotografowania Samsungiem Galaxy S26 Ultra jest realistyczny, czyli jest jak najbardziej zbliżony do kolorów rzeczywistego otoczenia. Dla tych, którzy lubią wysoki kontrast i duże nasycenie, nie jest to dobra rzecz, ponieważ zdjęcia będą wyglądać zwyczajnie. Ale dla tych, którzy dążą do przywrócenia rzeczywistości, jest to dobra rzecz. To kwestia osobistej opinii – wyjaśnia Ice Universe.

Można więc domyślać się, że za takim podejściem stoją zmiany w oprogramowaniu One UI 8.5, pod którego kontrolą będzie pracować Samsung Galaxy S26 Ultra oraz pozostałe nowe telefony. Dla części użytkowników z pewnością będzie to korzystne.

Aparat fotograficzny smartfona Samsung Galaxy S26 Ultra przeprojektowany

Samsung Galaxy S26 Ultra to smartfon, który dostał przeprojektowany aparat fotograficzny. Sam układ elementów nie uległ większym zmianom, ale trzy obiektywy umieszczono na garbie w kształcie pastylki. Przypomina on to, co znamy z serii Z Fold. Producent postanowił wrócić do sprawdzonych w przeszłości rozwiązań.

Mimo to nowy flagowiec z piórkiem S Pen nie dostał większych zmian w specyfikacji kamery. Te mają pojawić się w przyszłym roku wraz z modelem S27 Ultra. Tym razem producent położy duży nacisk m.in. na udoskonalenia obejmujące ładowanie. W przypadku ładowarek przewodowych moc zwiększono do 60 W. Pojawi się też obsługa standardu bezprzewodowego Qi2 25W.

Premiera telefonu Samsung Galaxy S26 Ultra odbędzie się prawdopodobnie 25 lutego i wkrótce czeka nas „festiwal przecieków”. Do sieci zaczną masowo przedostawać się rendery prasowe, ceny czy dużo informacji o specyfikacji. Nieco wcześniej mamy zobaczyć nowe średniaki A57 i A37.

