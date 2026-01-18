One UI 8.5 to duża aktualizacja oprogramowania, którą obecnie można testować na smartfonach Samsung Galaxy S25. Uaktualnienie trafi także na średniaki marki. Do sieci przedostała się lista telefonów, która ujawnia postęp prac nad One UI 8.5 dla tych urządzeń. Wraz z wykazem obejmującym aktualne wersje firmware.

One UI 8.5 to aktualizacja, która znajduje się na etapie beta testów. Samsung zacznie ją udostępniać na własne smartfony dopiero za kilka tygodni. Tymczasem telefony marki dostają styczniowe poprawki bezpieczeństwa. Duże uaktualnienie trafi także na średniaki, na których obecnie trwają wewnętrzne testy. Jak wygląda postęp prac?

Testy One UI 8.5 na średniakach marki Samsung i wersje firmware

Koreańczycy prowadzą wewnętrzne testy na kilkunastu smartfonach z serii Samsung Galaxy A. I choć pewnie większość z nich nie zostanie dopuszczona do publicznego programu pilotażowego, tak jest to dosyć istotna informacja. Pokazuje nam postępujące prace oraz ujawnia, które ze średniaków powinny otrzymać One UI 8.5 w pierwszej kolejności. Lista obejmujące aktualne wersje firmware widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy A56/A36 – CZAA/CZA3

Samsung Galaxy A55/A35 – DZA4/DZAA

Samsung Galaxy A54/A34 – FZA5/FZA2

Samsung Galaxy A53/A33 – HZA6/HZA7

Samsung Galaxy A26/A25 – CZA4/EZA1

Samsung Galaxy A17/A16 – CZAA/DZAA

Samsung raczej nie udostępni wersji beta One UI 8.5 na większość z wymienionych telefonów. To smartfony, które z czasem powinny otrzymać sfinalizowaną aktualizację, ale nie nastąpi to na dniach. Program pilotażowy nowej nakładki trochę jeszcze potrwa.

Aktualizacja One UI 8 beta 4 wkrótce na smartfonach Samsung

Producent uruchomił publiczny program pilotażowy nowej nakładki na początku grudnia. Wraz z One UI 8 beta 2 rozszerzono go także o Polskę. Niespełna dwa tygodnie temu testerzy dostali trzecią kompilację poglądową oprogramowania. Kiedy pojawi się wersja beta 4?

Wiele wskazuje na to, że Samsung udostępni One UI 8.5 beta 4 na początku przyszłego tygodnia. Pewnie jeszcze w poniedziałek. Dla osób biorących udział w programie pilotażowym w Polsce będzie to trzeci build oprogramowania.

Przy okazji w przyszłym tygodniu powinna zostać rozszerzona dystrybucja styczniowych poprawek bezpieczeństwa, które zaczną trafiać także na starsze telefony. Jak dobrze wiemy, ich lista jest naprawdę długa i jest to proces, który trochę trwa.

Program pilotażowy One UI 8.5 beta trochę jeszcze potrwa. Pamiętajmy, że ostateczna wersja nowej nakładki ma zadebiutować wraz z nowymi flagowcami z serii S26, a ich premiera ma odbyć się dopiero pod koniec lutego. Można więc zakładać, że aktualizacja na starsze urządzenia rozpocznie się dopiero w marcu. W pierwszej kolejności dostaną ją właściciele telefonów Samsung Galaxy S25.

