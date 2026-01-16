Smartfony Samsung Galaxy A57 5G i A37 5G. Baterie bez zmian, a ładowanie?

Samsung Galaxy A57 5G i A37 5G to dwa nowe smartfony, których premiera ma odbyć się w lutym 2026 r. Do sieci przedostały się nowe informacje. Tym razem obejmujące baterie. Pojemność względem poprzedników pozostała bez zmian. Czy smartfony Samsung Galaxy A57 5G oraz A37 5G zaoferują szybsze ładowanie?

Samsung Galaxy A57 5G i A37 5G to dwa nowe smartfony, które w przeciekach pojawiają się od dawna. Wiemy, że ich premiera ma zostać przyspieszona. Wiele wskazuje na debiut jeszcze w lutym 2026 r. Do sieci przedostały się kolejne szczegóły, które tym razem obejmują baterie. Czego należy się spodziewać?

Baterie i ładowanie w smartfonach Samsung Galaxy A57 5G i A37 5G bez zmian

Jeśli czekacie na wsparcie dla szybszego ładowania w modelach Samsung Galaxy A57 5G i A37 5G, to nie mamy dobrych wieści. Wiele wskazuje na to, że pod tym względem nie będzie zmian. Skąd to wiemy?

Samsung Galaxy A37 5G został dostrzeżony na stronie jednego z urzędów i tam pojawia się informacja związana z baterią. Jej nominalna pojemność to 4905 mAh, a więc na pudełku z pewnością pojawi się informacja o 5000 mAh. W przypadku modelu A57 5G tej informacji nie podano. Jednak w obu przypadkach wspomina się o ładowarkach.

Nowe smartfony koreańskiej marki nie wprowadzą zmian obejmujących ładowanie baterii. W obu przypadkach pojawia się ta sama informacja o ładowarce o mocy 45 W (10 V i 4,5 A). Zmiana w tym zakresie ma objąć w tym roku serię S26, gdzie w przypadku modelu Ultra będzie to 60 W. Można więc zakładać, że taka nowość zostanie wprowadzona za rok do telefonu A58.

Premiera smartfonów Samsung Galaxy A57 5G i A37 5G w lutym 2026 roku

Plotki sprzed kilku tygodni mówią o tym, że marka zdecydowała się przyspieszyć premierę telefonów Samsung Galaxy A57 5G i A37 5G. To oznacza, że zobaczymy je jeszcze przed marcem 2026 r. Mówi się, że nastąpi to w lutym, ale dokładny termin nie jest na razie znany.

Firma dokłada starań, aby ceny nowych średniaków nie wzrosły. To samo dotyczy serii S26. Mimo drożejących kosztów produkcji, co jest spowodowane coraz wyższymi cenami modułów pamięci.

Pod względem dizajnu nie pojawią się większe zmiany, bo te wprowadzono w zeszłym roku wraz z telefonami A56 oraz A36. Można jednak spodziewać się nowości obejmujących inne obszary. Dla przykładu Samsung Galaxy A57 5G otrzyma nowy autorski procesor Exynos 1680. Układ zapewnia także wsparcie dla Bluetooth 6.

Biorąc pod uwagę fakt, że nowe telefony pojawią się jeszcze w lutym przed serią S26, to można zakładać, że nie będą pracować pod kontrolą oprogramowania One UI 8.5. Będą to jednak jedne z pierwszych smartfonów, które dostaną aktualizację do nowej nakładki, co pewnie nastąpi w marcu lub kwietniu.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Sammobile