Smartfon Realme 16 5G na renderach. Dobre ceny i ciekawy dizajn

Realme 16 5G to nowy smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon ma ciekawy dizajn i dowiadujemy się, jakie wersje planuje producent oraz znamy kolory obudowy urządzenia. Ceny modelu Realme 16 5G powinny być atrakcyjne, a specyfikacja techniczna typowa dla smartfonów z półki średniej.

Realme 16 5G to nowy smartfon marki, który wkrótce dołączy do modeli 16 Pro oraz 16 Pro Plus. Premiera tych ostatnich odbyła się na początku stycznia br. Tańsze urządzenie pojawi się jeszcze w tym kwartale 2026 r. Jakie będą ceny i czego można się spodziewać po tym telefonie?

Kiedy premiera Realme 16 5G i jakie będą ceny oraz wersje

Smartfon Realme 16 5G doczekał się przecieku w postaci materiałów prasowych, które przedostały się do sieci. Dokładna data premiery nie jest znana, ale skoro oficjalne grafiki przedostały się do sieci już teraz, to pewnie urządzenie pojawi się w ofercie jeszcze w lutym 2026 r. Producent ma w planach następujące wersje telefonu.

model z 8 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane

model z 8 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane

model z 12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane

Przy okazji wiemy, że urządzenie ukrywa się pod nazwą kodową RMX5171. W sprzedaży pojawią się dwa kolory obudowy. Są to biały oraz czarny. O innych opcjach źródło nie wspomina.

Ceny modelu Realme 16 Pro nie są znane, ale z pewnością będą atrakcyjne. Spodziewajmy się, że będą to kwoty zbliżone do poprzednika, ale z drugiej strony nie można wykluczyć podwyżek. Zeszłoroczna generacja telefonu trafiła do oferty od 29999 rupii, czyli około 1200 złotych. Na razie nie ma informacji o ewentualnej dostępności nowego smartfona w Polsce.

Nowy smartfon Realme 16 5G ma coś z Google Pixel

Specyfikacja techniczna modelu Realme 16 5G owiana jest w zasadzie tajemnicą i na ten temat wiadomo bardzo niewiele. Pojawiły się już wspomniane informacje o szykowanych konfiguracjach sprzętowych wraz z podziałem na rozmiar pamięci. Mamy jednak grafiki prasowe, które ujawniają dizajn i ten z pewnością jest dosyć ciekawy.

Jak nietrudno zauważyć, nowy telefon marki ma coś z serii Google Pixel. To aparat fotograficzny, który nie jest dosłownie kopią, ale z pewnością widać tu inspiracje konkurencją. Garb jest podobnie zaprojektowany i z pewnością wygląda to co najmniej ciekawie. Uwagę przykuwa dodatkowy pierścień, który w środku ma efekt lustra. Urządzenie ma też co najmniej dwa obiektywy. Między nimi, czego jednak nie widać, może znajdować się dioda doświetlająca LED.

Na więcej informacji o smartfonie Realme 16 5G trzeba będzie poczekać. Pamiętajmy, że model 15 Pro nie pojawił się w Polsce. Natomiast na serię 16 Pro ciągle czekamy. Nie wiemy, jakie dokładnie plany ma producent w związku z tym telefonem. Powinniśmy je poznać w nieodległym czasie.

