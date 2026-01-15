Smartfony Nothing Phone 4a i 4a Pro będą droższe. Ceny w górę. Ile w Polsce?

Nothing Phone 4a i 4a Pro to nowe smartfony marki, których premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2026 r. Jakie będą ceny telefonów i ile zapłacimy za nie w Polsce? Smartfony podrożeją, co potwierdził sam producent. Spróbujmy oszacować polskie ceny Nothing Phone 4a Pro oraz 4a. Co jest przyczyną podwyżki?

Nothing Phone 4a Pro i 4a to dwa nowe smartfony, których premiera zbliża się wielkimi krokami. Producent planuje ją przyspieszyć i są duże szanse na debiut jeszcze w lutym 2026 r. Tymczasem ponownie dowiadujemy się, że ceny będą wyższe. To oznacza, że w Polsce również zapłacimy więcej. Ile?

Szacujemy polskie ceny Nothing Phone 4a Pro i 4a

Ceny Nothing Phone 4a i 4a Pro będą wyższe, co w zasadzie potwierdził sam założyciel marki, czyli Carl Pei. Szef firmy udostępnił post w platformie X, gdzie omawia sytuację na rynku smartfonów w 2026 r. Będzie to czas podwyżek, co jest bezpośrednim następstwem coraz większych kosztów produkcji. Przede wszystkim spowodowany drożejącymi modułami pamięci, co widzieliśmy już na przykładzie Xiaomi 17 Ultra.

Carl Pei twierdzi, że producenci elektroniki muszą borykać się z dylematami i mają dwa wyjścia. Ceny mogą nie ulegać zmianom, ale klienci dostaną gorsze wyposażenie. Druga opcja to zachowanie specyfikacji, co jednak wiąże się z podwyżkami. Rok 2026 ma być pod tym względem znaczący.

Już wcześniej pojawiły się plotki, jakoby ceny Nothing Phone 4a i 4a Pro miały wzrosnąć. Model Pro ma trafić na rynek od około 540 dolarów. Za tańsze urządzenie zapłacimy około 475 dolarów. To o blisko 100 dolarów więcej względem serii 3a. Jak to przełoży się na polskie warunki?

Można się spodziewać, że polskie ceny Nothing Phone 4a Pro wzrosną względem poprzednika o kilkaset złotych. Ostatnio było to około 2 tys. złotych. Teraz będzie to kwota na poziomie około 2,5 tys. złotych. W przypadku tańszego modelu można zakładać cennik startujący od sumy bliskiej 2 tys. złotych.

Kiedy nowe smartfony Nothing Phone 4a i 4a Pro

Premiera smartfonów z serii Nothing Phone 4a ma zostać przyspieszona. To oznacza, że nowe telefony zobaczymy szybciej niż rok po poprzednikach. Kiedy? Wiele wskazuje na to, że prezentacja odbędzie się w lutym 2026 r., choć producent na razie tego nie potwierdza.

Przy okazji pojawią się nowe kolory obudowy i wybór ma być szerszy. Będą to biały, czarny, niebieski oraz różowy. Wraz z telefonami mają pojawić się nowe słuchawki. Tym razem jest to tańszy model o nazwie Headphone (a).

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Nothing Phone 4a Pro nie jest na razie znana. Urządzenie ma dostać procesor Snapdragon 7 Gen 4 wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Nie zabraknie też wsparcia dla eSIM. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 16 z autorską nakładką producenta. Dizajn pozostaje owiany tajemnicą.

