Smartfon Xiaomi 17 Max blisko. Niby nie Pro, a bateria jest ogromna

Xiaomi 17 Max bez dopisku Pro to nowy smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostały się kolejne szczegóły związane ze specyfikacją techniczną telefonu. Pod obudową Xiaomi 17 Max znajdzie się wielka bateria. Jej pojemność będzie jeszcze większa w porównaniu do modeli Pro.

Xiaomi 17 Max to nowy smartfon, który będzie dostępny wkrótce na rynkach globalnych. Również w Polsce i wiemy, że marka nie ma w planach wprowadzenia do sprzedaży w Europie modeli Pro i Pro Max. Poznajemy kolejne szczegóły i choć pełna specyfikacja techniczna nie jest jeszcze znana, tak dotychczasowe informacje wskazują, że telefon zapowiada się bardzo ciekawie.

Specyfikacja techniczna Xiaomi 17 Max obejmuje dużą baterię

Smartfon Xiaomi 17 Max nie otrzyma drugiego ekranu, który znamy z modelu 17 Pro Max. Producent mógł jednak w ten sposób wygospodarować więcej miejsca pod obudową i to z pewnością nie zostało zmarnowane. Świadczą o tym nowe informacje związane z baterią telefonu, która będzie bardzo pojemna.

Jeśli wierzyć plotkom, to pod obudową Xiaomi 17 Max znajdzie się bateria o pojemności aż 8000 mAh. W modelu Pro Max jest to 7500 mAh. Jakby tego było mało, to nie zabraknie wsparcia dla szybkiego ładowania. Drogą przewodową ma to być moc na poziomie 100 W. W przypadku ładowarek bezprzewodowych 50 W.

Nowy smartfon ma również ekran OLED-owy o przekątnej około 6,8-6,9 cala z bardzo wąskimi i symetrycznymi ramkami. Rozdzielczość to 1.5K. Za obliczenia będzie tu odpowiadać procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem.

Aparat fotograficzny modelu Max ma przypominać wizualnie to, co znamy z podstawowej wersji Xiaomi 17. Główny sensor będzie identyczny i jest to 50-megapiselowy czujnik 1/1.31″ z rozmiarem pikseli na poziomie 1,2 µm. Pojawi się także teleobiektyw peryskopowy, co pozwala nam przypuszczać, że nie zabraknie dużych możliwości z zakresu zoomu.

Kiedy nowy smartfon Xiaomi 17 Max w Polsce

Data premiery telefonu nie jest na razie znana. Przecieki mówią jednak o debiucie mającym nastąpić pod koniec tego lub na początku drugiego kwartału 2026 r. Nowy smartfon ma być dostępny na rynkach globalnych, a więc spodziewajmy się go również w Polsce.

Ceny Xiaomi 17 Max nie są na razie znane. Nowy smartfon ma być droższy od podstawowego flagowca z serii. Można się spodziewać, że będzie jednak znacznie tańszy od modelu 17 Ultra. Być może trafi na rynek w cenach zawierających się w przedziale 4,5-5,5 tys. złotych, ale są to wyłącznie przypuszczenia.

Więcej szczegółów poznamy bliżej premiery. Wizualnie nowy smartfon ma być podobny do bazowego modelu z serii 17, ale będzie od niego większy. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 16 z nakładką HyperOS 3, która sukcesywnie trafia z aktualizacją na kolejne telefony.

