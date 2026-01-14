Premiera Google Pixel 10a blisko. Smartfon dostanie dwa nowe kolory

Google Pixel 10a to nowy smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Kiedy go zobaczymy i jakie wersje planuje producent? Do sieci przedostały się nowe informacje. Dowiadujemy się, że z myślą o Google Pixel 10a marka planuje dwa zupełnie nowe kolory obudowy, których to wcześniej w palecie nie było.

Google Pixel 10a to nowy smartfon, którego debiut jest blisko. W sieci pojawiły się nowe szczegóły i te wskazują, że premiera zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Telefon ma zadebiutować już w przyszłym miesiącu 2026 r. Tymczasem dowiadujemy się m.in. jakie kolory obudowy otrzyma. Czego należy się spodziewać?

Smartfon Google Pixel 10a otrzyma dwa zupełnie nowe kolory

Nowe szczegóły związane z wersjami Google Pixel 10a uzyskał leaker Roland Quandt, który w przeszłości niejednokrotnie serwował nam sprawdzone informacje z obozów różnych producentów telefonów. Do wyboru będą dwie konfiguracje sprzętowe, które mają różnić się rozmiarem pamięci na dane. Będą to opcje 128 lub 256 GB.

Najciekawsze wydają się jednak kolory obudowy. Wraz z modelem Google Pixel 10a producent planuje sięgnąć po dwa zupełnie nowe warianty kolorystyczne, które to wcześniej nie pojawiały się w żadnych jego telefonach. Co to za odcienie?

Pierwsze dwa to lawendowy oraz obsydianowy, czyli znane już barwy. Natomiast dwa nowe kolory nazywają się Berry oraz Fog. Ta dwa odcienie znamy z innych urządzeń. Pierwszy z kamery Nest Cam Indoor i jest to czerwony. Drugi kojarzy się z termostatem Nest, gdzie jest to zdenasycony cyjan.

Oczywiście nie ma pewności, że będą to właśnie dokładnie te dwie barwy, ale istnieje takie prawdopodobieństwo. Zagadka rozwiąże się, gdy do sieci przedostaną się zdjęcia lub rendery prasowe nowego telefonu. Wtedy wszystko będzie jasne.

Kiedy premiera smartfona Google Pixel 10a

Smartfon Google Pixel 10a według źródła informacji ma pojawić się w sprzedaży już w okolicy połowy lutego 2026 r. Premiera zeszłorocznego modelu 9a odbyła się w marcu. To oznacza, że oficjalna zapowiedź nowego telefonu jest bardzo blisko.

Google Pixel 10a będzie podobny do poprzednika i dotyczy to nie tylko wyglądu. Specyfikacja techniczna również ma być bardzo zbliżona. Jakby tego było mało, to pod obudową znajdzie się ten sam procesor, który jest w zeszłorocznym modelu. Mowa o autorskim czipie Tensor G4.

Aparat fotograficzny ma dwa obiektywy. Głównie zostanie połączony z 48-megapikselowym sensorem. Natomiast ultraszerokokątny ma współpracować z 13-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamera pozwoli robić zdjęcia w jakości do 13 megapikseli. Energię dostarczy bateria o pojemności 5100 mAh. Ekran to 6,3-calowy wyświetlacz AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 16.

