Premiera Samsung Galaxy A07 5G. Ceny i specyfikacja. Kiedy w Polsce?
Premiera Samsung Galaxy A07 5G. Ceny i specyfikacja. Kiedy w Polsce?

Samsung Galaxy A07 5G to nowy smartfon i zarazem pierwszy model w ofercie marki na 2026 r. Za nami cicha premiera, która odbyła się na jednym z rynków. Zobaczmy, jak prezentują się ceny telefonu Samsung Galaxy A07 5G oraz specyfikacja techniczna. Kiedy nowy budżetowy smartfon pojawi się w Polsce i ile może kosztować?

Marcelina Poznańska

Samsung Galaxy A07 5G to nowy smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Jeszcze przed debiutem droższych średniaków A57 i A37, które mają pojawić się w lutym. Jak prezentują się ceny oraz specyfikacja techniczna telefonu? Co z dostępnością w Polsce?

Ceny smartfona Samsung Galaxy A07 5G i kiedy w Polsce

Samsung Galaxy A07 5G to tani smartfon, a więc jego ceny są niskie. Cicha premiera telefonu odbyła się w Tajlandii. Tam cennik prezentuje się następująco.

  • Samsung Galaxy A07 5G z 4 GB RAM + 128 GB miejsca na dane – 5499 THB (ok. 630 złotych)
  • Samsung Galaxy A07 5G z 6 GB RAM + 128 GB miejsca na dane – 5999 THB (ok. 690 złotych)

Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy. Są to czarny oraz niebieskofioletowy. Na razie nie wiadomo, kiedy nowy smartfon pojawi się w Polsce. Można jednak zakładać, że nastąpi to w ciągu kilku najbliższych tygodni. Zapewne jeszcze w pierwszym kwartale 2026 r.

Premiera Samsung Galaxy A07 5G. Ceny i specyfikacja. Kiedy w Polsce?

Model z modemem LTE debiutował już wcześniej, bo kilka miesięcy temu. Tutaj ceny oscylowały w kwocie kilkuset złotych. Za wersję z 5G trzeba będzie zapłacić pewnie tylko nieco więcej. Warto dodać, że nowy smartfon objęty jest aż 6-letnim wsparciem dużych aktualizacji systemowych, a więc powinien dostać nawet Androida 22.

Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy A07 5G

Smartfon Samsung Galaxy A07 5G to tanie urządzenie, a więc jego specyfikacja techniczna jest dosyć podstawowa i tak w zasadzie miało być. Telefon ma 6,7-calowy ekran IPS LCD ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Rozdzielczość to HD+ (720 × 1600 pikseli), a odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 120 Hz. Jasność maksymalna sięga 800 nitów. Za obliczenia odpowiada tu procesor MediaTek Dimensity 6300.

Premiera Samsung Galaxy A07 5G. Ceny i specyfikacja. Kiedy w Polsce?

Aparat fotograficzny telefonu ma dwa obiektywy. Główny ze światłem f/1.8 połączono z 50-megapikselowym sensorem. Uzupełnia go czujnik głębi 2 MP. Przednia kamera pozwoli robić zdjęcia w jakości do 8 megapikseli. Energię dostarcza całkiem pojemna bateria 6000 mAh, czyli o 20 proc. większa względem poprzednika. Warto też wspomnieć o dwóch slotach dla kart SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 czy czytniku linii papilarnych.

Samsung Galaxy A07 5G ma też wspomniane 4 lub 6 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane. To drugie można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 2 TB. Urządzenie ma wymiary 167,4 × 77,4 × 8,2 mm i waży 199 gramów. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16 z nakładką One UI 8.

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Sammobile

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

