Styczniowa aktualizacja na smartfony Samsung. Przystanek przed One UI 8.5

Styczniowa aktualizacja to najnowsze uaktualnienie na smartfony marki Samsung, które wkrótce będzie dystrybuowane na szeroką skalę. Nowa łatka nie jest jeszcze wyczekiwanym One UI 8.5, na które trzeba będzie poczekać kilka tygodni. Co nowego wprowadza styczniowa aktualizacja na telefony Samsung? Zobaczmy!

Styczniowa aktualizacja na smartfony Samsung to pomniejsze uaktualnienie, które debiutuje przed wyczekiwanym uaktualnieniem One UI 8.5. To drugie znajduje się obecnie na etapie beta testów. Tymczasem telefony marki dostaną nową łatkę z poprawkami. Co nowego tu znajdziemy?

Co nowego ze styczniową aktualizacją na smartfony Samsung

Styczniowa aktualizacja na smartfony marki Samsung zawiera najnowsze poprawki dla Androida, które opracowało Google. Tym razem jest to ponad 20 łatek rozwiązujących różne problemy, a więc stosunkowo niewiele. Większość z nich oznaczono wysokim ryzykiem zagrożenia. Tylko dwa biuletyny (CVE-2024-43859 i CVE-2025-54957) opisują krytyczne podatności.

Dwie łatki w ogóle nie obejmują urządzeń marki Samsung. Opisano je w biuletynach CVE-2025-47346 oraz CVE-2025-47395. Koreańczycy przygotowali również rozwiązania specyficzne dla ich oprogramowania. Tym razem jest tego sporo, bo załatano aż 30 luk.

Z informacji, które Samsung udostępnił na własnej stronie związanej z bezpieczeństwem wynika, że cztery patche usuwają błędy określone wysokim ryzykiem zagrożenia. Obejmują one różne obszary oprogramowania i dotyczą urządzeń pracujących pod kontrolą Androida od wersji 13 do najnowszej z numerkiem 16 (i nakładką One UI 8) skończywszy.

Samsung nie rozpoczął jeszcze szerokiej dystrybucji nowych łatek. Można jednak się spodziewać, że ulegnie to zmianie na dniach. W pierwszej kolejności styczniowa aktualizacja bezpieczeństwa trafi na modele S25 oraz Z Fold 7 i Z Flip 7, a potem także na liczne starsze urządzenia.

Samsung prowadzi beta testy One UI 8.5 na Galaxy S25

W międzyczasie trwa publiczny program pilotażowy nowej nakładki One UI 8.5, która obecnie jest dostępna tylko dla telefonów z serii Samsung Galaxy S25. Wraz z drugą betą testowanie zostało umożliwione także w Polsce. Trzeci build oprogramowania nie zwiększył bazy urządzeń dopuszczonych do programu, ale powinno to ulec zmianie w niedługim czasie.

Samsung prowadzi zamknięte testy One UI 8.5 beta na licznych urządzeniach. Poniżej ich lista wraz z aktualnymi oznaczeniami firmware.

S25 – ZZA9

S24 – DZA5

S23 – FZA5

S25 FE – BZA5

S24 FE – DZA5

S23 FE – GZA2

S22 – HZA5

Z Flip/Fold 7 – BZA5

Z Flip/Fold 6 – DZA5

Z Flip/Fold 5 – GZA5

Na razie nie wiadomo, kiedy publiczny program pilotażowy zostanie otwarty na kolejne urządzenia. W pierwszej kolejności powinien rozszerzyć się o serię S24 oraz modele Z Fold 7 i Z Flip 7.

