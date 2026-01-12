Kiedy Xiaomi 17 Pro Max w Polsce? Marka ma takie plany

Xiaomi 17 Pro Max to zjawiskowy flagowiec, który na razie dostępny jest w Chinach. Kiedy odbędzie się jego premiera w Polsce? Marka ma inne plany. To konkretne urządzenie nie pojawi się na rynkach międzynarodowych. W zamian pojawi się nowy smartfon Xiaomi 17 Max bez dopisku Pro. Czegoś tu z pewnością zabraknie.

Xiaomi 17 Pro Max to smartfon, który w Chinach zadebiutował kilka miesięcy temu. Wraz z pozostałymi modelami z serii. Przed nami polska premiera flagowca 17 Ultra. Co natomiast z telefonem z drugim ekranem? Czy zobaczymy go w Polsce, a jeśli tak, to kiedy? W sieci pojawiły się informacje obejmujące najbliższe plany marki i to może wam się nie spodobać.

Smartfon Xiaomi 17 Pro Max nie pojawi się w Polsce

Zła wiadomość jest taka, że Xiaomi 17 Pro Max nie będzie dostępny w Polsce. Producent nie planuje wprowadzić tego urządzenia na rynki międzynarodowe. Podobnie sytuacja ma się z mniejszym modelem Pro. W zasadzie od chińskiej premiery upłynęło już sporo czasu i do tej pory te telefonów nie skierowano do sprzedaży w ujęciu globalnym. Nic nie wskazuje, aby miało to ulec zmianie.

Xiaomi 17 Pro Max to zjawiskowy smartfon, który przede wszystkim wyróżnia się drugim ekranem na pleckach. W ten sposób użytkownicy dostali nowe możliwości. Sam pomysł nie jest nowy, bo pamiętamy go jeszcze z czasów modelu Mi 11 Ultra. Tutaj jednak producent poszedł o krok dalej.

W drodze jest inne urządzenie, którego premiera ma odbyć się w niedługim czasie. Najpierw jednak ma pojawić się fotoflagowiec 17 Ultra, który być może zadebiutuje w Europie jeszcze w tym miesiącu. Co dalej?

Nowy smartfon to Xiaomi 17 Max bez dopisku Pro

Marka planuje wprowadzić do Europy inne urządzenie. Tym telefonem jest Xiaomi 17 Max bez dopisku Pro. Co to za urządzenie? Na razie znana jest częściowa specyfikacja techniczna i wiadomo, że zabraknie kluczowego elementu na pleckach.

Nowy smartfon nie otrzyma drugiego ekranu na pleckach, który jest na przykład w Xiaomi 17 Pro Max. Telefon zostanie pozbawiony tego rozwiązania, a więc należy spodziewać się aparatu na klasycznej wyspie. Pod obudową ma znaleźć się najnowszy czip Qualcomma dla urządzeń z Androidem z półki premium. Mowa oczywiście o procesorze Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Z informacji, które przedostały się do sieci wcześniej wynika, że telefon dostanie także ekran OLED-owy o przekątnej około 6,8-6,9 cala. Natomiast aparat fotograficzny otrzyma teleobiektyw, co zapewni duże możliwości z zakresu zoomu. Premiera ma odbyć się w okolicy kwietnia.

Marka szykowała również własną odpowiedź na iPhone’a Air. Takie urządzenie, choć powstało, tak ostatecznie nie ma trafić do oferty. Zapewne decyzja spowodowana jest znacznie słabszą od oczekiwań sprzedażą „cieniasów” konkurencji.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora WhatsApp

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Gizmochina