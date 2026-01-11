tablety.pl

Smartfony Samsung Galaxy Z Flip 8 i Z Fold 8 certyfikowane. Kiedy premiera?
Smartfony Samsung Galaxy Z Flip 8 i Z Fold 8 certyfikowane. Kiedy premiera?

Samsung Galaxy Z Flip 8 i Z Fold 8 to składane smartfony, których premiera odbędzie się później w 2026 r. Kiedy je zobaczymy? Nieprędko, ale telefony są już certyfikowane i znaleziono je w bazie IMEI. Co ciekawe, Samsung Galaxy Z Flip 8 oraz z Fold 8 to nie jedyne nowe składaki, nad którymi pracuje koreański producent.

Marcelina Poznańska

Samsung Galaxy Z Flip 8 oraz Z Fold 8 to dwa składane smartfony, które przygotowuje koreański producent. Kiedy premiera telefonów? Nieprędko, bo dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem oba urządzenia są już certyfikowane, co w jakimś stopniu przybliża je do debiutu, choć ten jest jeszcze odległy.

Samsung Galaxy Z Flip 8 i Z Fold 8 to nie jedyne nowe składane smartfony

Zacznijmy od modelu Samsung Galaxy Z Flip 8. Urządzenie zostało znalezione w bazie IMEI pod nazwą kodową SM-F776U. Literka „U” na końcu wskazuje na wersję przeznaczoną na rynek amerykański. Kryptonim telefonu to B8, co w zasadzie jasno wskazuje na to urządzenie. Poprzednik to B7.

Smartfony Samsung Galaxy Z Flip 8 i Z Fold 8 certyfikowane. Kiedy premiera?

Natomiast Samsung Galaxy Z Fold 8 został znaleziony pod nazwą kodową SM-F976U oraz kryptonimem Q8. Model Z Fold 7 powstawał jako Q7. Stosowne rekordy z bazy IMEI pochodzą z początku stycznia. Okazuje się jednak, że firma pracuje jeszcze nad innymi składanymi smartfonami. Co to za telefony?

Smartfony Samsung Galaxy Z Flip 8 i Z Fold 8 certyfikowane. Kiedy premiera?

Jednym z nich jest urządzenie ukrywające się pod nazwą kodową SM-F971U. Sugeruje się, że może to być tańszy model Z Fold FE. Plotki na temat takiego telefonu pojawiały się już wcześniej, ale dla porównania w zeszłym roku pojawił się Z Flip 7 FE. Dokładne plany producenta nie są znane, ale można się spodziewać, że z czasem pojawi się także nowy TriFold.

Kiedy premiera smartfonów Samsung Galaxy Z Flip 8 i Z Fold 8

Koreańczycy opóźnili debiut telefonów S26 i wiemy, że nowe flagowce serii S zostaną zaprezentowane dopiero pod koniec lutego. Do sklepów mają trafić w marcu i producent dokłada starań, aby ich ceny zostały zachowane na dotychczasowym poziomie. Czy nowe składaki też pojawią się później?

Tego na razie nie wiadomo. Teoretycznie spodziewalibyśmy się premiery modeli Samsung Galaxy Z Flip 8 oraz Z Fold 8 w lipcu. Nie można jednak wykluczyć, że nastąpi to w 2026 r. nieco później. Na przykład w sierpniu.

Firma planuje w tym roku znacząco odchudzić nadchodzącego Flipa, co wcześniej udało się zrobić z Z Foldem 7. Obudowa ma stać się cieńsza o około 30 proc. Kompletne specyfikacje techniczne nowych telefonów nie są znane. Poznamy je bliżej rynkowego debiutu.

W pierwszej połowie 2026 r. zobaczymy także inne ciekawe składane smartfony. Są to m.in. Oppo Find N6 czy Motorola Razr Fold, które powalczą o klientów z telefonami koreańskiej marki. Natomiast we wrześniu powinien zostać zaprezentowany pierwszy iPhone z rozkładanym ekranem, nad którym Apple pracuje od kilku lat. To wyczekiwane urządzenie, które może znacząco wpłynąć na rynek składaków.

źródło: Smartprix

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

