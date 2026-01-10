Smartfon OnePlus 15S będzie potężny. Jest specyfikacja techniczna

OnePlus 15S to nowy flagowiec marki, którego premiera odbędzie się w pierwszej połowie 2026 r. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta ujawnia, że smartfon OnePlus 15S zapowiada się na mocnego zawodnika w kompaktowym rozmiarze. Nowy telefon nie będzie duży, a mocy mu nie zabraknie.

OnePlus 15S to nowy smartfon, który w przeciekach pojawia się od miesięcy. Jego premiera odbędzie się jeszcze przed modelem 16. To oznacza, że powinniśmy go zobaczyć w pierwszej połowie 2026 r. Co ze specyfikacją techniczną? Ta skrywa przed nami coraz mniej tajemnic.

Specyfikacja techniczna smartfona OnePlus 15S

Do sieci ponownie przedostały się informacje związane ze specyfikacją techniczną telefonu. Tym razem źródłem szczegółów o OnePlus 15S jest leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu marki. Czego powinniśmy się spodziewać? Kompaktowego smartfona o dużej mocy.

Nowy smartfon nie będzie duży. Z informacji przekazanych przez źródło wynika, co zresztą pokrywa się z wcześniejszymi przeciekami, że OnePlus 15S ma 6,3-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości 1.5K. Względem modelu 13S zostanie zwiększona częstotliwość odświeżania obrazu do 165 Hz.

Pod obudową telefonu znajdzie się pojemna bateria, choć urządzenie będzie miało całkiem kompaktowe rozmiary. Akumulator ma pojemność większą od 7000 mAh, ale nie przekroczy 7500 mAh. Dokładna wartość nie jest znana. Oczywiście nie zabraknie wsparcia dla szybkiego ładowania.

Nowy smartfon marki otrzyma także udoskonalony aparat fotograficzny. Teleobiektyw zostanie połączony z 50-megapikselowym sensorem Samsung JN5. Główny obiektyw też powinien współpracować z czujnikiem 50 MP. Źródło dodaje, że pod ekranem znajdzie się ultrasoniczny czytnik linii papilarnych. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 16 z autorską nakładką producenta.

Kiedy premiera OnePlus 15S i czy nowy smartfon pojawi się w Polsce

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie zostanie zaprezentowany nowy smartfon. Najpierw pojawi się jego protoplasta, czyli chiński model 15T. Jego premiera w Chinach ma szansę odbyć się jeszcze w tym kwartale 2026 r. Na wariant 15S poczekamy pewnie kilka(naście) tygodni dłużej.

Dostępność poprzednika, czyli modelu 13S, została mocno ograniczona. Ten telefon został wprowadzony do oferty wyłącznie w Indiach i jego międzynarodowa wersja nie powstała. Czy z OnePlus 15S będzie podobnie? Pozostaje wierzyć, że nie i urządzenie pojawi się także w Polsce, gdzie będzie świetnym wyborem dla użytkowników szukających mocnego flagowca w kompaktowych rozmiarach. Dokładne plany producenta na razie owiane są tajemnicą.

W drugiej połowie 2026 r. czeka nas premiera flagowców z serii OnePlus 16. Ostatnie plotki sugerują, że może pojawić się także model 16 Pro lub Ultra.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło