Smartfon OnePlus Nord 6 będzie kozacki. Premiera Turbo 6

OnePlus Nord 6 to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się w 2026 r. Tymczasem za nami debiut jego protoplasty. Znamy ceny modelu Turbo 6, a jego specyfikacja techniczna jest całkiem niezła. Smartfon OnePlus Nord 6 zapowiada się bardzo ciekawie, ale w rzeczywistości pewnie nie będzie dokładnie tym samym telefonem.

OnePlus Nord 6 to nowy smartfon, którego spodziewamy się w drugim kwartale 2026 r. Tymczasem zadebiutował jego protoplasta, którym jest model Turbo 6. Premiera odbyła się w Chinach zgodnie z zapowiedziami. Zobaczmy, jak prezentują się ceny i specyfikacja techniczna telefonu.

Polskie ceny OnePlus Nord 6 będą wyższe w porównaniu do Turbo 6

OnePlus Turbo 6 to smartfon, który debiutuje w Chinach. Jego ceny prezentują się następująco.

Turbo 6 12 GB + 25 6GB – 2299 juanów (około 1190 złotych)

Turbo 6 16 GB + 256 GB – 2599 juanów (około 1350 złotych)

Turbo 6 12 GB + 512 GB – 2799 juanów (około 1450 złotych)

Turbo 6 16 GB + 512 GB – 3099 juanów (około 1600 złotych)

Oczywiście polskie ceny OnePlus Nord 6 będą wyższe. Spodziewajmy się kwot zbliżonych do modelu Nord 5, który został wprowadzony do sklepów w cenach od 2199 złotych. Ponadto wybór konfiguracji sprzętowych na naszym rynku zostanie ograniczony. Pewnie do dwóch wersji z czterech dostępnych w Chinach.

Ponadto zadebiutował także tańszy Turbo 6V, który powinien być protoplastą modelu OnePlus Nord 6 CE. Tutaj ceny zaczynają się od 1899 juanów, czyli około 980 złotych. Ponownie w Polsce zapłacimy więcej. Ile? Pewnie od około 1400 złotych.

Specyfikacja techniczna Turbo 6 zapowiada świetnego OnePlus Nord 6

Specyfikacja techniczna modelu Turbo 6 również jest znana, ale warto mieć na uwadze, że w przypadku smartfona OnePlus Nord 6 może zostać nieco zmodyfikowana. Na przykład pojawi się bateria o mniejszej pojemności, bo firma dopuszczała się takich praktyk już w przeszłości. Zobaczmy, co ma do zaoferowania protoplasta telefonu.

Nowy smartfon ma 6,78-calowy ekran AMOLED-owy 1,5K z odświeżaniem obrazu w zakresie do 165 Hz. Za obliczenia odpowiada tu mocny procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, który jest wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca. Energię dostarcza wielka bateria o pojemności aż 9000 mAh z obsługą ładowania SuperVOOC 80 W.

Aparat fotograficzny OnePlus Turbo 6 nie jest najmocniejszą stroną telefonu. Główny obiektyw połączono z 50-megapikselowym sensorem. Jest też dodatkowa kamerka monochromatyczna 2 MP. Przednia pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli. Obudowa zapewnia wodoszczelność na poziomie normy IP69.

Telefon ma również stereofoniczne głośniki oraz czytnik linii papilarnych schowany pod ekranem. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16. W Europie będzie to oprogramowanie z nakładką OxygenOS 16. W Chinach jest to ColorOS.

źródło: OnePlus