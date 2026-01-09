Aktualizacja One UI 9 i Android 17. Smartfony Samsung z nową funkcją

One UI 9 to duża aktualizacja na smartfony Samsung, która zostanie oparta na systemie Android 17. Pojawiły się informacje związane z nową funkcją. Jest to blokada aplikacji, nad którą Google pracuje z myślą o Androidzie 17. Samsung wprowadzi ją na własne telefony z aktualizacją z One UI 9, na którą trochę poczekamy.

One UI 9 to kolejna wersja nakładki firmy Samsung, nad którą wczesne prace rozpoczęto już w zeszłym roku. Choć nadal czekamy na uaktualnienie z numerkiem 8.5. Smartfony koreańskiej marki dostaną ją wraz z systemem Android 17. Aktualizacja wprowadzi ciekawą nowość. Nowa funkcja została dostrzeżona w poglądowej wersji oprogramowania Google.

Smartfony Samsung z nową funkcją wraz z aktualizacją One UI 9

Nowość znaleziono w ostatniej wersji z kanału Canary platformy Google. Tam pojawia się informacja o rozwiązaniu, które użytkownicy iPhone’ów mają od kilku lat. Jest to prosta blokada aplikacji, która powinna zostać wprowadzona z aktualizacją Android 17, a więc na telefonach marki Samsung wraz z One UI 9. Jak to ma działać?

Z informacji, które udało się doszukać wynika, że powiadomienia otrzymywane przez ukryte aplikacje będą wyświetlać ogólne informacje zamiast rzeczywistych danych powiadomień. W przypadku komunikatorów ma to być „nowa wiadomość”. Dla pozostałych będzie generowane „nowe powiadomienie”. Dokładne działanie nie jest na razie znane. Wynika to z faktu, że Google jeszcze nad tym pracuje i nie jest to dostępna funkcja.

Można się domyślać, że taka funkcja będzie jedną z nowości, które Google wprowadzi w systemie Android 17. Samsung zapewne na tym skorzysta, bo Koreańczycy czekali na zmiany w rdzeniu oprogramowania, co ostatnio poskutkowało udoskonaleniami dla DeX. Wcześniej była to niestandardowa implementacja, a teraz stała się częścią pulpitu zdalnego z Androida 16.

Kiedy aktualizacja Android 17 z One UI 9 na smartfony Samsung

Tego na razie nie wiadomo, ale wygląda na to, że w tym roku trzeba będzie poczekać dłużej. Samsung bardzo szybko rozpoczął prace nad One UI 8, czyli aktualizacją do Androida 16 dla własnych urządzeń i wdrożono ją w szybkim tempie.

Warto jednak zauważyć, że Google jeszcze nie udostępniło pierwszej wersji poglądowej systemu Android 17. W przypadku poprzedniej odsłony stało się to jesienią i prace zakończono w drugim kwartale. Tym razem może to potrwać dłużej, bo nadal czekamy na wydanie beta.

Google na razie nie udostępniło harmonogramu prac nad systemem Android 17, ale można już założyć, że ostateczna wersja nie będzie gotowa szybciej niż latem. Samsung pewnie uruchomi beta testy One UI 9 kilka tygodni wcześniej, ale sfinalizowana aktualizacja zapewne nie będzie udostępniana przed jesienią. W pierwszej kolejności nowe oprogramowanie będą mogli wypróbować właściciele telefonów z serii S26.

źródło: Sammobile