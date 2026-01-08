Smartfony Samsung Galaxy A57 5G i A37 5G przed serią S26. Kiedy premiera?

Samsung Galaxy A57 5G i A37 5G to dwa nowe smartfony, które pojawią się w ofercie jeszcze w tym kwartale 2026 r. Kiedy to nastąpi? Premiera ma zostać przyspieszona. Telefony zobaczymy przed serią S26. Jeśli wierzyć plotkom, to smartfony Samsung Galaxy A57 5G oraz A37 5G zadebiutują w pierwszej połowie lutego.

Samsung Galaxy A57 5G i A37 5G to dwa nowe smartfony, które obecnie są w ogniu przecieków. Jakiś czas temu pojawiły się informacje, że premiera telefonów ma zostać przyspieszona i zobaczymy je szybciej. Teraz dowiadujemy się, że debiut może odbyć się przed serią S26, czyli kiedy? Szczegóły na ten temat dostarcza sprawdzone w przeszłości źródło.

Premiera Samsung Galaxy A57 5G i A37 5G przed serią S26

Wiele wskazuje na to, że flagowce z serii S26 zostaną zaprezentowane pod koniec lutego i nastąpi to w trakcie specjalnej konferencji Unpacked 2026. Telefonów Samsung Galaxy A57 5G i A37 5G normalnie spodziewalibyśmy się ciut później, czyli na przykład w marcu. W tym roku ma być jednak inaczej.

Abhishek Yadav, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu marki, przekazał, że premiera modeli Samsung Galaxy A57 5G i A37 5G rzeczywiście została przyspieszona. Kiedy zobaczymy nowe smartfony? Źródło twierdzi, że ich zapowiedź odbędzie się prawdopodobnie w pierwszym lub drugim tygodniu lutego, czyli rzeczywiście jeszcze przed Unpacked 2026 z serią S26.

Świadczy o tym choćby fakt, że Koreańczycy rozesłali już do wybranych twórców sample nowego średniaka. Tak więc w momencie prezentacji powinny pojawić się recenzje. Nieco wcześniej, bo pod koniec tego miesiąca, ma odbyć się premiera modelu A07 5G, który będzie bardzo tanim telefonem.

Ceny smartfonów Samsung Galaxy A57 5G i A37 5G bez zmian

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że producent dokłada starań, aby ceny telefonów Samsung Galaxy A57 5G oraz A37 5G pozostały na dotychczasowym poziomie. To oznacza, że nie będzie podwyżek względem poprzedników. Dla porównania model A56 debiutował niespełna rok temu w Polsce od 1999 złotych. Za A36 trzeba było zapłacić od 1599 złotych.

Podobnie jest zresztą w przypadku flagowców Samsung Galaxy S26, których ceny również nie mają wzrosnąć. To oznacza, że w Polsce zapłacimy od około 4 tys. złotych za podstawowy model. Wersja Ultra będzie oczywiście droższa i tu trzeba liczyć się z wydatkiem od około 6,4 tys. złotych.

Premiera nowych średniaków jest blisko. Wiemy, że nie wprowadzą one większych zmian w dizajnie, który to został odświeżony wraz z poprzednią generacją. Pojawią się inne udoskonalenia, które obejmują aparaty fotograficzne czy procesory. Droższy model dostanie nowy czip Exynos 1680 z GPU Xclipse 550. Oba smartfony będą pracować pod kontrolą Androida 16, ale z racji szybszej premiery nie wiadomo, czy od razu z nakładką One UI 8.5. Możliwe, że dostaną ją później z aktualizacją.

