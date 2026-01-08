Aktualizacja One UI 8.5 z nową funkcją. Samsung wziął ją z Google Pixel

One UI 8.5 to duża aktualizacja na smartfony marki Samsung, która wprowadza wiele nowości. Wśród nich jest nowa funkcja, którą firma zapożyczyła z telefonów Google Pixel pracujących pod kontrolą czystego Androida. Co to za opcja? Aktualizacja One UI 8.5 pozwala dodawać na tapecie ekranu blokady efekty pogodowe.

One UI 8.5 to aktualizacja, która obecnie znajduje się na etapie testów wersji beta. Kilka dni temu Samsung udostępnił trzeci build tego uaktualnienia. Teraz dowiadujemy się, że została dodana nowa funkcja. Jest to opcja, którą doskonale znają właściciele telefonów z serii Google Pixel. Co to za nowość i jak działa?

Nowa funkcja z One UI 8.5 znana z telefonów Google Pixel

Samsung postanowił zapożyczyć do One UI 8.5 narzędzie, które jest dostępne w smartfonach Google Pixel. Są to efekty pogodowe, które można dodawać do tapety na ekranie blokady. Działanie opcji wspomagane jest przez AI.

Nowa funkcja jest ciekawa, bo odzwierciedla warunki pogodowe panujące w lokalizacji użytkownika. Załóżmy, że na zewnątrz pada śnieg. Aktywacja efektu sprawi, że na ekranie blokady smartfona marki Samsung z zainstalowanym One UI 8.5 pojawią się płatki. Jak to można włączyć?

Opcja znajduje się w sekcji Ustawienia oraz Tapeta i styl. Następnie należy przejść do Ekranu blokady i tutaj pojawia się nowa pozycja o nazwie Pogoda. Jej włączenie sprawia, że na telefonie będą prezentowane wspomniane efekty.

Warto dodać, że jest to rozwiązanie w całkiem ciekawy sposób, co stało się możliwe za sprawą wykorzystania AI. Takie efekty pogodowe (na przykład deszcz czy śnieg) poruszają się za widocznymi obiektami lub osobami, a nie są jedynie nakładką na dany obraz ustawiony na ekranie blokady.

Aktualizacja One UI 8.5 wkrótce nie tylko na smartfony Samsung Galaxy S25

Obecnie program pilotażowy nowej nakładki, który został uruchomiony na początku grudnia, odbywa się na smartfonach z serii Samsung Galaxy S25. Wraz z betą 2 rozszerzono go o Polskę. Kiedy nowa aktualizacja trafi na inne telefony?

Wiemy, że Samsung prowadzi obecnie wewnętrzne testy One UI 8.5 na co najmniej kilkunastu urządzeniach. Część z nich zapewne wkrótce dołączy do publicznego programu pilotażowego. Spodziewajmy się, że w pierwszej kolejności dotyczyć to będzie modeli z serii S24 oraz składaków Z Fold 7 i Z Flip 7.

Nowa aktualizacja powinna być gotowa na premierę telefonów z serii S26, których spodziewamy się pod koniec lutego na Unpacked 2026. Nieco wcześniej mogą pojawić się średniaki A57 5G i A37 5G. Możliwe jednak, że początkowo nie będą one sprzedawane z nową wersją i otrzymają ją wraz z uaktualnieniem. Proces udostępniania na starsze telefony marki rozpocznie się pewnie w marcu. Do tego czasu testerzy zapewne otrzymają jeszcze kilka wydań beta.

źródło: GalaxyClub