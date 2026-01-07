Smartfony Samsung Galaxy S26 z datą premiery. Kiedy Unpacked 2026?

Samsung Galaxy S26 to nowe smartfony, które zostaną zaprezentowane podczas Unpacked 2026. Kiedy odbędzie się konferencja? Pojawiła się konkretna data premiery i choć producent jeszcze jej nie potwierdza, wydaje się prawdopodobna. Smartfony Samsung Galaxy S26 zostaną pokazane światu za kilka tygodni pod koniec lutego.

Samsung Galaxy S26 nie jeden, a co najmniej trzy nowe smartfony. Zobaczymy również modele z dopiskami Plus i Ultra. Już wcześniej sugerowano, że debiut odbędzie się na Unpacked 2026 dopiero w lutym. Teraz w sieci pojawiła się dokładna data premiery. Kiedy należy spodziewać się prezentacji?

Data premiery Samsung Galaxy S26 niepotwierdzona

Informacje przekazały dwa sprawdzone w przeszłości źródła. Jednym z nich jest leaker Evan Blass, który twierdzi, że datą premiery telefonów z serii Samsung Galaxy S26 jest 25 lutego. Termin pokrywa się z wcześniejszymi przeciekami zakładającymi prezentację dopiero pod koniec przyszłego miesiąca.

Samsung na razie nie potwierdził tej daty premiery, ale jeśli jest prawdziwa, to powinno to nastąpić w ciągu najbliższych tygodni. Pewnie jeszcze przed końcem stycznia. Potem pozostanie odliczać do Unpacked 2026.

Tegoroczne flagowce marki zostaną więc zaprezentowane pod więcej niż roku od serii S25, która debiutowała w styczniu. Smartfony Samsung Galaxy S26 pojawią się trochę później, ale w przeszłości lutowe premiery miały już miejsce. Przy okazji dowiadujemy się, że te opóźnienia nie mają wpływu na termin prezentacji modeli Z Fold 8 oraz Z Flip 8. Oba składane telefony mają zostać pokazane w lipcu 2026 r.

Sprzedaż Samsung Galaxy S26 po Unpacked 2026. Ceny bez zmian

Przedsprzedaż nowych telefonów ma rozpocząć się po konferencji Unpacked 2026. W sklepach smartfony z serii Samsung Galaxy S26 mają pojawić się wcześnie w marcu. W tym przypadku dokładny termin nie jest znany.

Koreański producent nie planuje podwyżek. Ceny nowych telefonów mają zostać na dotychczasowym poziomie. To oznacza, że zapłacimy za nie od około 4 tys. złotych (za podstawowy model). Flagowy Samsung Galaxy S26 Ultra w wyjściowej konfiguracji sprzętowej powinien kosztować około 6,4 tys. złotych.

Podwyżki cen nie mają również objąć składanych smartfonów Z Fold 8 oraz Z Flip 8. Ceny tych urządzeń też mają zostać zachowane na poziomie poprzedników. Jest to z pewnością dobra informacja. Drożejące kości pamięci doprowadziły już do pewnych wzrostów, które mogliśmy zobaczyć na przykładzie flagowca Xiaomi 17 Ultra konkurencji.

Tegoroczna konferencja Unpacked 2026 odbędzie się na kilka dni przed startem targów MWC w Barcelonie zaplanowanych na 2-5 marca, gdzie zobaczymy całe mnóstwo nowych smartfonów. Na miejsce premiery koreański gigant wybrał San Francisco, choć niedawno plotkowano jeszcze o San Jose.

