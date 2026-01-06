Samsung Galaxy S27 Ultra i nowości, których nie ma S26 Ultra. Co nowego?

Samsung Galaxy S27 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero w 2027 r. W sieci pojawiły się informacje, które obejmują nowości. W tegorocznym modelu S26 Ultra ich zabraknie. Trzeba będzie na nie poczekać do debiutu telefonu Samsung Galaxy S27 Ultra, czyli ponad rok. Co nowego przygotowuje producent?

Samsung Galaxy S27 Ultra to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero po około roku od debiutu modelu S26 Ultra. Ten drugi zostanie pokazany w lutym na Unpacked 2026. To drugie urządzenie jest już w zasadzie gotowe i nie skrywa przed nami tajemnic. Jakie nowości szykuje marka z myślą o flagowcu z piórkiem S Pen na 2027 r.?

Samsung Galaxy S27 Ultra otrzyma nowe aparaty, który nie ma S26 Ultra

Zacznijmy od tego, że aparat fotograficzny modelu S26 Ultra nie ulegnie większym zmianom względem poprzednika, ale w przygotowaniu są nowe narzędzia znalezione w One UI 8.5. Producent postawił na te same sensory, które znalazły się w zeszłorocznym flagowcu. Smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra ma po tym względem wprowadzić większe nowości. Skąd to wiemy?

Rąbka tajemnicy na temat planów producenta ujawnił leaker Ice Universe, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu koreańskiej marki. Źródło twierdzi, że aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy S27 Ultra wprowadzi istotne zmiany oraz nowości. Dotyczy to również przedniej kamery, która w S26 Ultra zostanie nietknięta.

Aparat fotograficzny flagowca otrzyma nowe sensory dla głównego obiektywu oraz ultraszerokokątnego. Szczegółów nie podano, ale dotychczasowe czujniki zostaną wymienione. To samo dotyczy przedniej kamery do selfie. Tu również zostanie wprowadzone nowe rozwiązanie.

Natomiast teleobiektyw ma być połączony z tym samym sensorem, który znajdzie się w modelu Samsung Galaxy S26 Ultra. Leaker twierdzi, że na razie są to plany marki, które znajdują się na wczesnym etapie. Dlatego nie należy ich traktować jako w 100 proc. pewnych. W międzyczasie może dojść do pewnych zmian i z pewnością warto mieć to na uwadze.

Smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra otrzyma inne nowości

W przypadku flagowca Samsung Galaxy S26 Ultra firma nie postawiła na większe zmiany obejmujące aparat fotograficzny, ale wiemy, że nacisk położono na inne obszary. Wśród nich jest bateria oraz szybsze ładowanie. To elementy, których nie zmieniano od kilku lat.

Nowy telefon z piórkiem S Pen może dostać nieco większą baterię o pojemności 5200 mAh. Ponadto ładowanie przewodowe zostanie zwiększone do mocy 60 W. Pojawi się też wsparcie dla standardu bezprzewodowego Qi2 25W.

Premiera ma odbyć się w lutym. Nastąpi to w trakcie Unpacked 2026. Na miejsce konferencji wybrano amerykańskie San Jose. W sklepach nowe telefony powinny pojawić się w marcu. Producent dokłada starań, aby ich ceny na wybranych rynkach nie uległy podwyżkom.

