Premiera Realme 16 Pro Plus 5G. Ceny i specyfikacja. Kiedy w Polsce?

Realme 16 Pro Plus 5G to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Specyfikacja techniczna telefonu obejmuje m.in. aparat fotograficzny z 200-megapikselowym sensorem. Zobaczmy, jak prezentują się ceny Realme 16 Pro Plus 5G oraz kiedy nowy smartfon może pojawić się w sprzedaży w Polsce.

Realme 16 Pro Plus 5G to nowy smartfon, który debiutuje zgodnie z zapowiedziami. Premiera odbyła się w Indiach, gdzie sprzedaż rusza w pierwszej kolejności. W Polsce jeszcze chwilę poczekamy. Tymczasem zobaczmy, jak prezentują się ceny i specyfikacja techniczna telefonu. Średniak jest z pewnością ciekawy.

Ceny Realme 16 Pro Plus 5G i kiedy nowy smartfon w Polsce

Premiera Realme 16 Pro Plus 5G odbyła się w Indiach i na razie znamy ceny na tym rynku. Tym razem producent zaserwował podwyżki. Urządzenie jest droższe od modelu 15 Pro, który to w Polsce nigdy się nie pojawił. Ile kosztuje nowe urządzenie? Cennik w ramach przedsprzedaży widoczny jest niżej.

Realme 16 Pro Plus 5G z 8 GB RAM i 128 GB miejsca na dane – 39999 rupii (około 1590 złotych)

Realme 16 Pro Plus 5G z 8 GB RAM i 256 GB miejsca na dane – 41999 rupii (około 1670 złotych)

Realme 16 Pro Plus 5G z 12 GB RAM i 256 GB miejsca na dane – 44999 rupii (około 1790 złotych)

Do wyboru są trzy kolory obudowy. To złoty, czarny oraz ekskluzywny różowy. Kiedy nowy smartfon pojawi się w Polsce? Konkretnego terminu na razie nie ma, ale z pewnością nastąpi to jeszcze w pierwszym kwartale 2026 r. Na konkretne informacje na ten temat trzeba będzie poczekać. Urządzenie w kraju powalczy o klientów z serią Redmi Note 15 Pro.

Specyfikacja techniczna smartfona Realme 16 Pro Plus 5G

Smartfon Realme 16 Pro Plus otrzymał konkretny aparat fotograficzny. Główny obiektyw z super OIS został połączony z 200-megapikselowym sensorem Samsung HP5. Znajdziemy tu również teleobiektyw 3,5x współpracujący z 50-megapikselowym czujnikiem. Producent wykorzystał również nowe algorytmy LumaColor, co poprawia jakość zdjęć robionych nocą.

Nowy telefon ma również wysokiej klasy ekran AMOLED-owy o przekątnej 6,8 cala oraz rozdzielczości 1.5K i certyfikatem HDR Netfliksa. Jasność maksymalna sięga lokalnie nawet 6,5 tys. nitów. Energię dostarcza duża bateria o pojemności 7000 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 80 W. Znajdziemy tu również wysokiej klasy stereofoniczne głośniki.

Pod obudową Realme 16 Pro Plus 5G umieszczono procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Czip jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Całość oferuje wodoszczelność na poziomie IP69. Producent deklaruje nawet wytrzymałość na ciecz o temperaturze 80 stopni Celsjusza.

Nowy smartfon pracuje pod kontrolą Androida 16 z nową nakładką UI 7.0. Oprogramowanie zawiera pakiet nowych narzędzi AI Edit Genie 2.0 z uaktualnionymi filtrami StyleMe oraz LightMe.

źródło: Realme