tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

Premiera Realme 16 Pro Plus 5G. Ceny i specyfikacja. Kiedy w Polsce?
Android Smartfony 
Udostępnij
Tweetnij

Premiera Realme 16 Pro Plus 5G. Ceny i specyfikacja. Kiedy w Polsce?

Realme 16 Pro Plus 5G to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Specyfikacja techniczna telefonu obejmuje m.in. aparat fotograficzny z 200-megapikselowym sensorem. Zobaczmy, jak prezentują się ceny Realme 16 Pro Plus 5G oraz kiedy nowy smartfon może pojawić się w sprzedaży w Polsce.

Marcelina Poznańska 30 odsłon 0 komentarzy , , , , ,

Realme 16 Pro Plus 5G to nowy smartfon, który debiutuje zgodnie z zapowiedziami. Premiera odbyła się w Indiach, gdzie sprzedaż rusza w pierwszej kolejności. W Polsce jeszcze chwilę poczekamy. Tymczasem zobaczmy, jak prezentują się ceny i specyfikacja techniczna telefonu. Średniak jest z pewnością ciekawy.

Ceny Realme 16 Pro Plus 5G i kiedy nowy smartfon w Polsce

Premiera Realme 16 Pro Plus 5G odbyła się w Indiach i na razie znamy ceny na tym rynku. Tym razem producent zaserwował podwyżki. Urządzenie jest droższe od modelu 15 Pro, który to w Polsce nigdy się nie pojawił. Ile kosztuje nowe urządzenie? Cennik w ramach przedsprzedaży widoczny jest niżej.

  • Realme 16 Pro Plus 5G z 8 GB RAM i 128 GB miejsca na dane – 39999 rupii (około 1590 złotych)
  • Realme 16 Pro Plus 5G z 8 GB RAM i 256 GB miejsca na dane – 41999 rupii (około 1670 złotych)
  • Realme 16 Pro Plus 5G z 12 GB RAM i 256 GB miejsca na dane – 44999 rupii (około 1790 złotych)
Premiera Realme 16 Pro Plus 5G. Ceny i specyfikacja. Kiedy w Polsce?

Do wyboru są trzy kolory obudowy. To złoty, czarny oraz ekskluzywny różowy. Kiedy nowy smartfon pojawi się w Polsce? Konkretnego terminu na razie nie ma, ale z pewnością nastąpi to jeszcze w pierwszym kwartale 2026 r. Na konkretne informacje na ten temat trzeba będzie poczekać. Urządzenie w kraju powalczy o klientów z serią Redmi Note 15 Pro.

Specyfikacja techniczna smartfona Realme 16 Pro Plus 5G

Smartfon Realme 16 Pro Plus otrzymał konkretny aparat fotograficzny. Główny obiektyw z super OIS został połączony z 200-megapikselowym sensorem Samsung HP5. Znajdziemy tu również teleobiektyw 3,5x współpracujący z 50-megapikselowym czujnikiem. Producent wykorzystał również nowe algorytmy LumaColor, co poprawia jakość zdjęć robionych nocą.

Premiera Realme 16 Pro Plus 5G. Ceny i specyfikacja. Kiedy w Polsce?

Nowy telefon ma również wysokiej klasy ekran AMOLED-owy o przekątnej 6,8 cala oraz rozdzielczości 1.5K i certyfikatem HDR Netfliksa. Jasność maksymalna sięga lokalnie nawet 6,5 tys. nitów. Energię dostarcza duża bateria o pojemności 7000 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 80 W. Znajdziemy tu również wysokiej klasy stereofoniczne głośniki.

Pod obudową Realme 16 Pro Plus 5G umieszczono procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Czip jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Całość oferuje wodoszczelność na poziomie IP69. Producent deklaruje nawet wytrzymałość na ciecz o temperaturze 80 stopni Celsjusza.

Nowy smartfon pracuje pod kontrolą Androida 16 z nową nakładką UI 7.0. Oprogramowanie zawiera pakiet nowych narzędzi AI Edit Genie 2.0 z uaktualnionymi filtrami StyleMe oraz LightMe.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Gmail – najlepsze triki i ukryte funkcje, które warto znać

źródło: Realme

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij