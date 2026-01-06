OnePlus 16 Pro i Ultra? Nie jeden, a co najmniej dwa nowe smartfony

OnePlus 16 Pro lub Ultra to nowe smartfony, które możemy zobaczyć jesienią 2026 r. Producent planuje wrócić do praktyki sprzed lat, gdy wprowadzał na rynek nie jednego, a dwa flagowce. To oznacza, że OnePlus 16 Pro i Ultra pojawi się w ofercie. Jednak decyzja związana z konkretną nazwą na razie nie zapadła.

OnePlus 16 Pro lub Ultra z premierą w 2026 r.? Wiele na to wskazuje. W sieci pojawiły się informacje, jakoby marka planowała powrót do praktyki sprzed kilku lat, kiedy to w ofercie pojawiał się nie jeden, a dwa nowe flagowce. Prawdopodobnie jednak oba te smartfony nie zadebiutują, a tylko jeden z nich. Czego należy się spodziewać?

Smartfon OnePlus 16 Pro lub Ultra z premierą w 2026 roku

Informacje na temat powrotu firmy do praktyki sprzed lat pojawiły się na łamach platformy X. Źródło twierdzi, że producent bierze pod uwagę premierę nie jednego, a dwóch nowych flagowców, które zostaną zaprezentowane w drugiej połowie 2026 r. Jednym z nich ma być OnePlus 16 Pro lub Ultra, ale prawdopodobnie nie zobaczymy obu.

Do sprzedaży ma trafić jeden z ich. To oznacza, że będzie to model z dopiskiem Pro lub Ultra. Ten pierwszy stosowano przed laty, a więc możliwe, że w 2026 r. przyjdzie czas na coś nowego i będzie to jednak OnePlus 16 Ultra, co bardziej podkreśliłoby wyjątkowość droższego telefonu. Konkretna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Nie wiadomo, na co dokładnie zdecyduje się firma.

Ostatni raz z taką sytuacją mieliśmy do czynienia przy okazji serii 10, gdy droższy model dostał dopisek Pro w nazwie. Począwszy od 11 z tego pomysłu zrezygnowano. Pojawił się nowy pomysł na nieco tańsze urządzenia z dopiskiem R w nazwie i z taką sytuacją mieliśmy do czynienia również w zeszłym roku, gdy wprowadzono smartfona 15R.

Czym wyróżni się OnePlus 16 Pro lub Ultra na tle tańszego modelu?

Tego na razie nie wiadomo. Wiemy jednak, że wraz z serią OnePlus 16 producent planuje bardziej skupić się na aparacie fotograficznym. Po to, aby mógł on lepiej dotrzymać kroku konkurencji. Dlatego w planach jest m.in. implementacja 200-megapikselowego sensora. Jest to rozwiązanie znane nawet z tańszych telefonów.

Smartfon OnePlus 16 Pro lub Ultra może wyróżniać się także pojemniejszą baterią czy większym rozmiarem pamięci. Procesor w obu telefonach raczej będzie ten sam i spodziewajmy się układu Snapdragon 8 Elite Gen 6, który Qualcomm zaprezentuje wczesną jesienią.

Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Te pewnie jednak ujrzą światło dzienne jeszcze przed planowaną na jesień 2026 r. premierą. Najpierw nowe telefony zostaną wprowadzone do sprzedaży w Chinach i nastąpi to pewnie jeszcze w październiku. W Polsce poczekamy trochę dłużej, ale nadal powinien to być czwarty kwartał br.

