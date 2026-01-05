Motorola Razr Fold powalczy z Samsung Galaxy Z Fold 8. Kiedy premiera?

Motorola Razr Fold to nowy składany smartfon, którego premiera odbędzie się w 2026 r. Telefon będzie alternatywą m.in. dla modelu Samsung Galaxy Z Fold 8. Kiedy zobaczymy te urządzenia? Jaka będzie specyfikacja techniczna smartfona Motorola Razr Fold i co już wiemy o tym urządzeniu? Telefon zapowiada się ciekawie.

Motorola Razr Fold to składany smartfon, który będzie pierwszym urządzeniem tego typu w ofercie marki. Ma to być jeden z rywali modelu Samsung Galaxy Z Fold 8, którego premiera ma odbyć się w połowie 2026 r. Co już wiemy o tym sprzęcie?

Kiedy składany smartfon Motorola Razr Fold

Motorola Razr Fold to pierwszy składany smartfon typu książka w ofercie marki. Wszystkie wcześniejsze modele producenta były „Flipami”. Teraz firma spróbuje szczęścia w segmencie droższych urządzeń. Informacje na temat planów spółki uzyskał Evleaks, czyli Evan Blass.

Leaker udostępnił materiał, który jest widoczny niżej. Dokładne szczegóły nie są znane, w tym wygląd telefonu, bo do sieci na razie nie przedostały się zdjęcia czy rendery prasowe. Widzimy jednak, że Motorola Razr Fold będzie składakiem typu książka, jak na przykład nadchodzący Samsung Galaxy Z Fold 8. Data premiery, nawet przybliżona, nie jest znana, ale z informacji ujawnionych przez producenta wynika, że urządzenie pojawi się w ofercie później w 2026 r.

Marka wspomina również o tym, że składany smartfon otrzyma wysokiej klasy ekrany, a więc będą to co najmniej dwa wyświetlacze. Następnie mamy rozbudowany aparat fotograficzny czy funkcje oparte na sztucznej inteligencji.

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Motorola Razr Fold nie jest na razie znana. Urządzenie pewnie otrzyma procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, czyli ostatni czip Qualcomma dla flagowców. Są to jednak przypuszczenia. Urządzenie ma zadebiutować dopiero za kilka miesięcy, a więc jeszcze trochę na nie poczekamy.

Smartfon Motorola Razr Fold alternatywą dla Samsung Galaxy Z Fold 8

Nowy składany smartfon powalczy na rynku m.in. z modelem Samsung Galaxy Z Fold 8, którego premiera powinna odbyć się w lipcu 2026 r. Motorola Razr Fold może być ciekawą alternatywą, ale o tym przekonamy się z czasem. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Najpierw zobaczymy nowego flagowca marki, który nie jest składakiem. Mowa o smartfonie Motorola Signature, który otrzyma Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz potrójny aparat fotograficzny z 50-megapikselowymi sensorami. Jeden z obiektywów to teleobiektyw peryskopowy, a więc można spodziewać się dużych możliwości z zakresu zoomu.

Wiemy również, że flagowiec ma 6,8-calowy ekran AMOLED-owy o wysokiej jakości oraz baterię o pojemności 5200 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 90 W oraz bezprzewodowe 50 W. Premiera odbędzie się już 7 stycznia. Tego dnia zapewne po raz pierwszy zostanie pokazany składak Razr Fold, ale na jego debiut trzeba będzie poczekać dłużej.

