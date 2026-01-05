tablety.pl

Aktualizacja One UI 8.5 beta 3 dla Samsung Galaxy S25. Wykaz zmian i nowości
Android 
Aktualizacja One UI 8.5 beta 3 dla Samsung Galaxy S25. Wykaz zmian i nowości

One UI 8.5 beta 3 dla Samsung Galaxy S25 jest już dostępne. Mamy oficjalny wykaz zmian i nowości. Kiedy Samsung udostępni uaktualnienie One UI 8.5 beta 3 dla modeli Galaxy S25 i co nowego tu znajdziemy? Kiedy aktualizacja zacznie trafiać na inne telefony?

Dawid Długosz

One UI 8.5 beta 3 to nowa aktualizacja nakładki Koreańczyków oparta na systemie Android 16, która pojawia się zgodnie z oczekiwaniami. Uaktualnienie jest dostępne dla smartfonów Samsung Galaxy S25. Program pilotażowy wystartował na początku grudnia. Po dwóch tygodniach oprogramowanie zostało udostępnione też w Polsce.

Co nowego z aktualizacją One UI 8.5 beta 3

Firma udostępnia uaktualnienie do One UI 8.5 beta 3 najpierw dla telefonów pochodzących z koreańskiej dystrybucji. Niedługo po tym aktualizacja trafiła także na smartfony Samsung Galaxy S25 z niemieckiej, czy amerykańskiej dystrybucji. Zaraz pojawi się też w Polsce. Uaktualnienie wcześniej nie zostało dochowane w tajemnicy do momentu premiery. Do sieci przedostał się oficjalny wykaz zmian, który widzicie niżej.

Naprawione błędy

  • Naprawiono błąd wyświetlania zegara na ekranie blokady
  • Rozwiązano problem związany z ulubionymi w aplikacji telefonu
  • Naprawiono problem z brakiem wyświetlania informacji o Now Brief
  • Poprawiono problem z opóźnionym wyświetlaniem ekranu podczas korzystania z efektów na żywo w galerii
  • Poprawiono problem wysokiego zużycia energii podczas działania określonej aplikacji
  • Poprawiono widoczność przycisku wyszukiwania na ekranie dodawania widżetu
Aktualizacja One UI 8.5 beta 3 dla Samsung Galaxy S25. Wykaz zmian i nowości
fot.: Tarun Vats/X

Samsung ponownie wspomina znowu tylko o poprawkach błędów, ale w One UI 8.5 beta 3 z pewnością nie zabraknie także nowości. Poznamy je już wkrótce. Nowa wersja oprogramowania dla smartfonów Galaxy S25 wprowadza firmware kończący się ciągiem znaków ZZA3 i zawiera aktualne poprawki bezpieczeństwa ze stycznia. Patch dystrybuowany drogą OTA waży około 1262 MB.

Aktualizacja One UI 8.5 beta 3 dla smartfonów Samsung Galaxy S25

Na razie uaktualnienie One UI 8.5 beta 3 trafia ponownie tylko na modele z serii Samsung Galaxy S25. Na razie nie wiadomo, kiedy Koreańczycy rozszerzą program pilotażowy o dodatkowe urządzenia. Wiemy, że lista telefonów, na których trwają zamknięte testy nakładki, jest dosyć długa i obejmuje kilkanaście urządzeń.

Można się domyślać, że Samsung rozszerzy program pilotażowy One UI 8.5 beta o kolejne telefony w niedługim czasie. Najpierw będą to składaki Z Fold 7 oraz Z Flip 7 i modele z serii S24. Potem pewnie także na inne.

Program testów potrwa z pewnością jeszcze co najmniej kilka tygodni. Można się domyślać, że nowa nakładka zadebiutuje wraz z serią S26. Niedawno w oprogramowaniu odkryto nowości związane z nowymi telefonami. Aktualizacja na starsze sprzęty powinna być udostępniana od marca, ale dokładnych terminów na razie nie ma.

źródło

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

