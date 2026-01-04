Aktualizacja Realme UI 7.0 na kolejne smartfony. Lista telefonów z Android 16

Realme UI 7.0 to duża aktualizacja oparta na systemie Android 16, która trafia na kolejne smartfony. W sieci została udostępniona lista telefonów, które mogą dołączyć do publicznego programu pilotażowego wersji beta. Aktualizacja Realme UI 7.0 wprowadza sporo nowości. Wśród nich jest nie tylko system Google Android 16.

Realme UI 7.0 na systemie Android 16 to duża aktualizacja oprogramowania na smartfony marki, którą ogłoszono jesienią. Uaktualnienie trafiło już na wybrane urządzenia, ale lista telefonów w kolejce jest nadal długa. Teraz software trafia na kolejne sprzęty, ale na razie w poglądowej wersji beta.

Lista smartfonów z aktualizacją Realme UI 7.0 beta

Firma na łamach oficjalnego forum dla społeczności ogłosiła, że Realme UI 7.0 beta trafia na kolejne telefony. Lista smartfonów zawiera 11 modeli. Są to następujące urządzenia, wraz z wersjami firmware.

Realme 15 Lite 5G – RMX5000_15.0.0.1360

Realme 13 Pro+ 5G – RMX3921_15.0.0.1400

Realme 13 Pro 5G – RMX3990_15.0.0.1400

Realme 13+ 5G – RMX5000_15.0.0.1360

Realme 12+ 5G – RMX3867_15.0.0.1300

Realme P2 Pro 5G – RMX3987_15.0.0.1400

Realme P1 5G – RMX3870_15.0.0.1300

Realme P1 Speed 5G – RMX5004_15.0.0.1360

Realme NARZO 70 Turbo 5G – RMX5003_15.0.0.1360

Realme Narzo 70 Pro 5G – RMX3868_15.0.0.1300

Realme Narzo 70 5G – RMX3869_15.0.0.1300

Do programu beta testów można dołączyć z poziomu ustawień telefonu. Jest to możliwe poprzez specjalny baner z informacją o Realme UI 7.0 beta, który wyświetla się w sekcji info o urządzeniu.

Program pilotażowy jest ograniczony i producent zastrzega sobie pewną liczbę miejsc. Instalacja poglądowej wersji Androida 16 wymaga co najmniej 10 GB wolnej przestrzeni w pamięci urządzenia. Trzeba również mieć na uwadze, że jest to oprogramowanie w wersji beta, a więc nieukończone i może powodować różne błędy. Osoby, które decydują się na jego zainstalowanie, muszą być tego świadomi.

Nowości z Realme UI 7.0 to nie tylko Android 16

Nakładka Realme UI 7.0 bazuje na systemie Android 16, a więc wprowadza do telefonów marki nowości dodane w tym systemie operacyjnym przez Google. Na tym jednak nie koniec, bo firma przygotowała liczne autorskie rozwiązania.

Wśród nowości warto wymienić nowe elementy interfejsu graficznego użytkownika, które bazują na efekcie szkła. Skojarzenia z Liquid Glass z iOS 26 są tu jak najbardziej na miejscu. Są też nowe ikonki Ice Cube, animacje czy przeprojektowany pasek boczny.

Firma zdecydowała się także na polepszenie współpracy z iPhone’ami i stało się to możliwe m.in. za sprawą Phone Connect, co pozwala współdzielić połączenia oraz wiadomości. Natomiast na komputerach dodano opcję klonowania ekranu smartfona i współdzielony schowek. Flux Engine odpowiada za płynne działanie. Warto też wspomnieć o lepszej ochronie urządzenia przed złodziejami czy alertach na żywo i nowych narzędziach opartych na AI.

