Smartfony Samsung Galaxy S26. Ceny mają zostać bez zmian, a w Polsce?

Samsung Galaxy S26, S26+ i Ultra to nowe smartfony, których premiera zbliża się wielkimi krokami. Czy ceny będą wyższe i w planach są podwyżki względem poprzedników? Producent dokłada starań, aby smartfony z serii Samsung Galaxy S26 nie były droższe. Jest to z pewnością dobra informacje, bo ceny pewnych telefonów poszły w górę.

Samsung Galaxy S26 zadebiutuje za kilka tygodni podczas Unpacked 2026. Niedługo po prezentacji powinna ruszyć przedsprzedaż. Pytanie tylko: jakie będą ceny? Czy wzrosną względem poprzedników, co mogliśmy ostatnio zobaczyć na przykładzie flagowca Xiaomi 17 Ultra? Wygląda na to, że nie, a już na pewno dotyczy to wybranych rynków.

Ceny smartfonów Samsung Galaxy S26 mają zostać bez zmian

Koreańskie media raportują, że producent dokłada starań, aby ceny smartfonów Samsung Galaxy S26 nie poszły w górę. To oznacza, że są spore szanse na to, iż zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie. Mimo zawirowań na rynku pamięci, co u niektórych marek już wymusiło podwyżki.

Dobrym przykładem jest tutaj wspomniany Xiaomi 17 Ultra, którego premiera w Chinach odbyła się pod koniec grudnia. Firma już nieco wcześniej sugerowała, że ceny telefonu wzrosną i flagowiec będzie po prostu droższy od poprzednika. Tak też się stało i za podstawową konfigurację sprzętową trzeba zapłacić 500 juanów więcej. W Polsce przełoży się to z pewnością na podwyżkę rzędu kilkuset złotych.

Xiaomi tłumaczyło to podwyżkami cen modułów pamięci, co ma bezpośredni wpływ na koszty produkcji telefonów. Oczywiście Samsung również musi borykać się z tym problemem, ale zawsze można zejść trochę z własnej marży i w ten sposób zapewnić niższe ceny dla klientów. Wygląda na to, że Koreańczycy poszli właśnie tą drogą.

Ile zapłacimy za smartfony Samsung Galaxy S26 w Polsce

Polskie ceny telefonów nie są na razie znane. Z raportu wynika, że firma chce utrzymać kwoty na obecnym poziomie w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z chęci lepszego konkurowania z Apple czy chińskimi producentami, co podwyżki z pewnością by utrudniły. Gdyby dotyczyło to naszego kraju, to kwoty przedstawiałaby się następująco.

Samsung Galaxy S26 – od około 3999 złotych

Samsung Galaxy S26+ – od około 4999 złotych

Samsung Galaxy S26 Ultra – od około 6,4 tys. złotych

Oczywiście mogą pojawić się pewne drobne wahania, co związane jest m.in. z kursem różnych walut, ale nie powinny one być duże. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się zaraz po Unpacked w lutym. W Polsce sytuacja może wyglądać inaczej i być może nas podwyżki nie ominą.

Warto dodać, że koreański gigant próbuje także utrzymać dotychczasowe ceny innych telefonów. Mowa o modelach A57 5G i S26 FE. Tu również nie ma dojść do podwyżek, ale gigant planuje nieco zminimalizować koszty produkcji poprzez implementację ekranów chińskiego producenta.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło