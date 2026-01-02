Smartfony Samsung Galaxy A57 5G i S26 FE wniosą zmiany. Jakie będą ceny?

Samsung Galaxy A57 5G i S26 FE to dwa wyczekiwane smartfony, których premiera odbędzie się w 2026 r. Producent planuje pewne zmiany, co pozwoli mu nieco obniżyć koszty produkcji. W konsekwencji ceny modeli Samsung Galaxy A57 5G i S26 FE nie powinny ulec zmianie. Ekrany do telefonów ma dostarczyć chińska firma.

Samsung Galaxy A57 5G i S26 Fe to dwa wyczekiwane smartfony, które zobaczymy w 2026 r. Najpierw pojawi się pierwszy z wymienionych telefonów, co ma nastąpić jeszcze w tym kwartale. Na drugi poczekamy kilka miesięcy dłużej. Jakie będą ceny urządzeń? Producent planuje pewne zmiany, co ma pozwolić utrzymać je na dotychczasowym poziomie.

Ceny smartfonów Samsung Galaxy A57 5G i S26 FE nie mają się zmienić

Koreańskie media branżowe raportują, że firma chce utrzymać ceny telefonów Samsung Galaxy A57 5G i S26 FE na dotychczasowym poziomie. Mimo rosnących kosztów produkcji, co jest wynikiem drożejących kości pamięci. Efekt mogliśmy już zobaczyć na przykładzie Xiaomi 17 Ultra, który jest droższy od poprzednika.

Jeśli ceny smartfonów Samsung Galaxy A57 5G i S26 FE mają zostać utrzymane, to firma musi szukać oszczędności, o czym za chwilę. Ile zapłacimy za nowe telefony? W Polsce pierwszy z modeli powinien kosztować nieco ponad 2 tys. złotych (w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej). Natomiast za drugie urządzenie zapłacimy pewnie nieco ponad 3 tys. złotych. Warianty z większą pamięcią będą o kilkaset złotych droższe.

Dokładnych kwot na razie nie ma, ale te powinny być zbliżone do modeli A56 5G i S25 FE. Pierwszy debiutował w Polsce w cenach od 2199 złotych. Drugi od 3299 złotych. W 2026 r. powinno być podobnie.

Samsung Galaxy A57 5G i S26 FE wprowadzą istotne zmiany

Firma szuka sposobów na obniżenie kosztów i dlatego zdecydowała, że oba nowe smartfony dostaną ekrany chińskiego producenta. Mają to być panele OLED-owe dostarczone przez CSOT, a nie własne pochodzące z fabryk Samsung Display.

Samsung Galaxy A57 5G będzie pierwszym smartfonem Koreańczyków, który ma dostać ekran OLED-owy pochodzący od CSOT. Później w tym roku podobny wyświetlacz ma trafić do modelu S26 FE, którego premiery spodziewamy się późnym latem lub wczesną jesienią.

Warto dodać, że będą to elastyczne ekrany OLED-owe. Te same, które trafiają do tańszych telefonów kosztujących około 150-200 dolarów. Pozostaje wierzyć, że nie odbije się to na jakości nowych smartfonów.

Smartfon Samsung Galaxy A57 5G ma zadebiutować nieco szybciej niż rok po poprzedniku. Mówi się o przyspieszonej premierze mającej odbyć się w lutym. Wtedy zobaczymy także tańszy model A37 i być może także A77, bo takie urządzenie również jest w planach marki na 2026 r. Kompletne specyfikacje techniczne nie są znane, ale mają pojawić się różne udoskonalenia względem serii AX6.

źródło: The Elec