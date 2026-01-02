tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

Smartfon OnePlus Nord 6 coraz bliżej. Kiedy premiera i co ze specyfikacją?
Android 
Udostępnij
Tweetnij

Smartfon OnePlus Nord 6 coraz bliżej. Kiedy premiera i co ze specyfikacją?

OnePlus Nord 6 to nowy smartfon, na który czeka wielu fanów marki. Urządzenie zostało potwierdzone, bo producent już je certyfikuje. Jaka będzie specyfikacja techniczna telefonu? Kiedy odbędzie się premiera smartfona OnePlus Nord 6 i czego należy się spodziewać? Zobaczmy, co już wiemy o tym telefonie.

Dawid Długosz 14 odsłon 0 komentarzy , , ,

OnePlus Nord 6 to nowy smartfon, którego spodziewamy się w pierwszej połowie 2026 r. Kiedy odbędzie się premiera? Jak ma prezentować się specyfikacja techniczna telefonu? Czy w Polsce znowu pojawią się jakieś zmiany względem protoplasty z Chin? Jedno jest pewne. Premiera zbliża się coraz większymi krokami.

Kiedy premiera smartfona OnePlus Nord 6

Smartfon OnePlus Nord 6 jest już certyfikowany i jego nazwa została potwierdzona m.in. przez urząd TDRA, czego dowodem jest poniższy zrzut ekranowy. Kryptonim telefonu to CPH2795. Ten sam pojawił się wcześniej (jeszcze w grudniu) na stronie malezyjskiego SIRIM.

Smartfon OnePlus Nord 6 coraz bliżej. Kiedy premiera i co ze specyfikacją?

Wspomniane urzędy nie ujawniają nam zbyt wielu informacji o OnePlus Nord 6, bo potwierdzono w zasadzie tylko jego nazwę. Czynny proces certyfikacji oznacza jednak, że premiera zbliża się coraz większymi krokami i powinna odbyć się w drugim kwartale 2026 r. Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o dokładnym terminie.

Szybciej, bo już w przyszłym tygodniu, odbędzie się premiera modeli z serii Turbo 6. Te telefony zostaną zaprezentowane najpierw w Chinach, ale podejrzewa się, że później mogą zostać skierowane na inne rynki, ale już pod zmienionymi nazwami. Czy tak będzie, to przekonamy się z czasem, ale z pewnością jest to co najmniej bardzo prawdopodobne.

Smartfon OnePlus Nord 6 z mocną specyfikacją techniczną

Sugeruje się, że OnePlus Nord 6 rzeczywiście może w dużym stopniu bazować na modelu Turbo 6, ale nie będzie to dokładnie to samo urządzenie. To oznacza, że specyfikacja techniczna nie będzie identyczna i będą występować pewne różnice. Jest niemal pewnym, że tak będzie w przypadku baterii i z taką sytuacją mieliśmy do czynienia już w zeszłorocznym telefonie Nord 5.

Nowy smartfon powinien dostać procesor Snapdragon 8s Gen 4, który będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Aparat fotograficzny powinien składać się z dwóch obiektywów. Główny zostanie połączony z 50-megapikselowym sensorem. Natomiast kamera ultraszerokokątna będzie współpracować z 8-megapikselowym czujnikiem.

Bateria w telefonie OnePlus Nord 6 zapewne nie zaoferuje pojemności około 9000 mAh, która znajdzie się w modelu Turbo 6 i jej rozmiar zostanie zredukowany. Nie powinno jednak zabraknąć wsparcia dla szybkiego ładowania o mocy 80 W. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 16 z autorską nakładką OxygenOS 16. Ekran to panel OLED-owy o rozdzielczości 1,5K oraz odświeżaniem obrazu w 165 Hz.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Windows 11 – najlepsze triki i sztuczki dla okienek Microsoftu

źródło

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij