Smartfon OnePlus Nord 6 coraz bliżej. Kiedy premiera i co ze specyfikacją?

OnePlus Nord 6 to nowy smartfon, na który czeka wielu fanów marki. Urządzenie zostało potwierdzone, bo producent już je certyfikuje. Jaka będzie specyfikacja techniczna telefonu? Kiedy odbędzie się premiera smartfona OnePlus Nord 6 i czego należy się spodziewać? Zobaczmy, co już wiemy o tym telefonie.

OnePlus Nord 6 to nowy smartfon, którego spodziewamy się w pierwszej połowie 2026 r. Kiedy odbędzie się premiera? Jak ma prezentować się specyfikacja techniczna telefonu? Czy w Polsce znowu pojawią się jakieś zmiany względem protoplasty z Chin? Jedno jest pewne. Premiera zbliża się coraz większymi krokami.

Kiedy premiera smartfona OnePlus Nord 6

Smartfon OnePlus Nord 6 jest już certyfikowany i jego nazwa została potwierdzona m.in. przez urząd TDRA, czego dowodem jest poniższy zrzut ekranowy. Kryptonim telefonu to CPH2795. Ten sam pojawił się wcześniej (jeszcze w grudniu) na stronie malezyjskiego SIRIM.

Wspomniane urzędy nie ujawniają nam zbyt wielu informacji o OnePlus Nord 6, bo potwierdzono w zasadzie tylko jego nazwę. Czynny proces certyfikacji oznacza jednak, że premiera zbliża się coraz większymi krokami i powinna odbyć się w drugim kwartale 2026 r. Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o dokładnym terminie.

Szybciej, bo już w przyszłym tygodniu, odbędzie się premiera modeli z serii Turbo 6. Te telefony zostaną zaprezentowane najpierw w Chinach, ale podejrzewa się, że później mogą zostać skierowane na inne rynki, ale już pod zmienionymi nazwami. Czy tak będzie, to przekonamy się z czasem, ale z pewnością jest to co najmniej bardzo prawdopodobne.

Smartfon OnePlus Nord 6 z mocną specyfikacją techniczną

Sugeruje się, że OnePlus Nord 6 rzeczywiście może w dużym stopniu bazować na modelu Turbo 6, ale nie będzie to dokładnie to samo urządzenie. To oznacza, że specyfikacja techniczna nie będzie identyczna i będą występować pewne różnice. Jest niemal pewnym, że tak będzie w przypadku baterii i z taką sytuacją mieliśmy do czynienia już w zeszłorocznym telefonie Nord 5.

Nowy smartfon powinien dostać procesor Snapdragon 8s Gen 4, który będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Aparat fotograficzny powinien składać się z dwóch obiektywów. Główny zostanie połączony z 50-megapikselowym sensorem. Natomiast kamera ultraszerokokątna będzie współpracować z 8-megapikselowym czujnikiem.

Bateria w telefonie OnePlus Nord 6 zapewne nie zaoferuje pojemności około 9000 mAh, która znajdzie się w modelu Turbo 6 i jej rozmiar zostanie zredukowany. Nie powinno jednak zabraknąć wsparcia dla szybkiego ładowania o mocy 80 W. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 16 z autorską nakładką OxygenOS 16. Ekran to panel OLED-owy o rozdzielczości 1,5K oraz odświeżaniem obrazu w 165 Hz.

