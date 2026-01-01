Aktualizacja One UI 8.5 skrywa nowości. Dostanie je Samsung Galaxy S26

One UI 8.5 to duża aktualizacja, w której już wcześniej doszukano się nowości dla serii Samsung Galaxy S26. Teraz znaleziono kolejne nowe funkcje. Tym razem w kodzie asystenta aparatu Good Lock. Oprogramowanie One UI 8.5 ujawnia, że smartfony Samsung Galaxy S26 dostaną nowe narzędzia dla kamery. Jakie?

One UI 8.5 to duża aktualizacja oprogramowania na telefony koreańskiej marki, która obecnie znajduje się na etapie beta testów. Jakiś czas temu w kodzie znaleziono wzmianki o szybszym ładowaniu dla smartfonów z serii Samsung Galaxy S26. To nie koniec nowości, które skrywa software i doszukano się kolejnych funkcji. Tym razem związanych z aparatem.

Nowe funkcje dla kamery Samsung Galaxy S26 w kodzie One UI 8.5

Serwis źródłowy natrafił w kodzie One UI 8.5 na ciekawe informacje, które obejmują nowości dla kamery telefonów Samsung Galaxy S26. Znaleziono je w asystencie aparatu z Good Lock. Są to następujące opcje.

wygładzanie obrazu wideo

prędkość i czułość automatycznego ustawiania ostrości

czułość przesunięcia

prędkość przejścia

Pierwsza z nowości znaleziona w kodzie One UI 8.5 wskazuje na możliwość nagrywania wideo z redukcją wyostrzenia, co pozwoli uzyskać efekt większej gładkości. Dla tej funkcji przewidziano trzy ustawienia i są to: wyłączone, średnie oraz wysokie.

źródło: Android Authority

W przypadku drugiej opcji znaleziono konkretny opis i brzmi on: „ustaw szybkość i czułość autofokusa dla zdjęć i filmów”. Ostatnia z opcji ma umożliwić kontrolowanie prędkości ruchu w celu ponownego ustawiania ostrości. Biorąc pod uwagę, że w wersji beta nowej nakładki dla serii S25 nie ma tych narzędzi, to można się domyślać, iż stworzono je z myślą o smartfonach Samsung Galaxy S26 mających zadebiutować w lutym 2026 r. Oczywiście nie można wykluczyć, że aktualizacja na starsze urządzenia wprowadzi na nie część z tych rozwiązań.

Aktualizacja One UI 8.5 beta 3 może trafić na kolejne smartfony

Samsung na razie udostępnił One UI 8.5 beta tylko dla serii S25 i testy rozpoczęły się w pierwszej połowie grudnia. Wraz z drugą wersją poglądową oprogramowania program pilotażowy został uruchomiony również w Polsce. Nadal jednak tylko na ostatnich flagowcach. Kiedy to się zmieni?

Wiemy, że Koreańczycy prowadzą wewnętrzne testy na wielu urządzeniach. To nie tylko seria S24 czy ostatnie składaki marki, a więcej telefonów. Oczywiście nie wszystkie z nich zostaną dopuszczone do publicznego programu pilotażowego, ale część zapewne tak. Kiedy to nastąpi?

Spodziewajmy się, że Samsung umożliwi testowanie nowej nakładki na kolejnych urządzeniach już wraz z One UI 8.5 beta 3, którego spodziewamy się w przyszłym tygodniu. Być może wraz z tą wersją nowy software będą mogli wypróbować właściciele telefonów Galaxy S24 czy Z Fold 7 i Z Flip 7. Program pilotażowy potrwa jeszcze co najmniej kilka tygodni.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Android Authority