Smartfon OnePlus 16 dostanie lepszy aparat. Kiedy premiera telefonu?

OnePlus 16 to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się w drugiej połowie 2026 r. Marka planuje wziąć się za aparat fotograficzny, który ma otrzymać istotne zmiany. To sprawi, że flagowiec będzie mógł lepiej powalczyć na tym polu z konkurencją. Kiedy zadebiutuje OnePlus 16 i jakie inne nowości dostanie?

OnePlus 16 to nowy smartfon, którego spodziewamy się w drugiej połowie 2026 r. Wcześniej pojawi się kompaktowy flagowiec 15S. Nie można też wykluczyć debiutu składaka Open 2. Firma planuje wprowadzić udoskonalenia, których oczekują fani marki. Dotyczą one kamery.

Lepszy aparat fotograficzny w smartfonie OnePlus 16

Świeże informacje o smartfonie OnePlus 16 dostarcza leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu marki. Aparat fotograficzny telefonu ma w końcu otrzymać wyczekiwane udoskonalenia, które pozwolą mu na lepszą walkę z konkurencją. Co nowego się pojawi?

Z informacji przekazanych przez źródło informacji wynika, że aparat fotograficzny OnePlus 16 ma być zbliżony do systemu kamer składaka Oppo Find N6. Dotyczy to głównego obiektywu oraz teleobiektywu, które w obu urządzeniach mają posiadać te same sensory.

Nowy flagowiec otrzyma więc aparat fotograficzny z 200-megapikselowym sensorem. Będzie to duża zmiana względem obecnego czujnika 50 MP. Warto dodać, że to nie pierwszy raz, gdy dojdzie do takiej sytuacji.

W przypadku modeli OnePlus 15 oraz Oppo Find N5 również mieliśmy do czynienia z podobnym zabiegiem. Oba smartfony dostały główny sensor LYT-700 50 MP. Natomiast teleobiektyw połączono w nich z 50-megapikselowym czujnikiem Samsung JN5.

Kiedy premiera smartfona OnePlus 16

Smartfon OnePlus 16 to flagowiec, którego premiera nie odbędzie się w krótkim czasie. Urządzenie powinno zadebiutować jesienią 2026 r. Najpierw w Chinach, gdzie nastąpi to pewnie jeszcze w październiku. Kilka tygodni później telefon trafi do Polski.

Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana, ale z pewnością pojawi się wiele udoskonaleń i zmian względem poprzednika. Pewne jest, że pod obudową znajdzie się nowy procesor Qualcomma, czyli Snapdragon 8 Elite Gen 6. Ekran to zapewne ponownie panel OLED-owy o rozdzielczości 1.5K. Spekuluje się, że odświeżanie obrazu może przekroczyć tym razem barierę 200 Hz.

Energię w modelu OnePlus 16 dostarczy duża bateria, której pojemność względem poprzednika może zostać nieco zwiększona. Najważniejszą zmianą może być jednak wspomniany aparat fotograficzny, który dzięki 200-megapikselowemu sensorowi zapewni większe możliwości. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 17 z autorską nakładką producenta.

Ceny nie są znane, ale pewnie będą zbliżone do poprzednika, który to jest tańszy od modelu 13. Zawirowania na rynku pamięci mogą jednak doprowadzić do pewnych podwyżek, co widzieliśmy już na przykładzie Xiaomi 17 Ultra.

