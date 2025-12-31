Makieta Samsung Galaxy S26 Ultra na wideo. Smartfon otrzyma liczne zmiany

Samsung Galaxy S26 Ultra zostanie zaprezentowany za kilka tygodni. Do sieci przedostało się wideo z makietą, na którym można zobaczyć telefon w dwóch kolorach. Nowy smartfon z piórkiem S Pen wprowadzi różne zmiany. Aparat modelu Samsung Galaxy S26 Ultra został przeprojektowany, a obudowa zyskała więcej krągłości.

Samsung Galaxy S26 Ultra to smartfon, którego premiera ma odbyć się w lutym. Wiemy nie od dziś, że pojawią się różne zmiany. Ostatnie przecieki wskazują na większą baterię i szybsze ładowanie. Teraz mamy okazję zobaczyć nowy telefon na wideo, choć w rzeczywistości nie jest to prawdziwe urządzenie, a jego makieta.

Wideo z makietą Samsung Galaxy S26 Ultra potwierdza zmiany

Wygląd modelu Samsung Galaxy S26 Ultra poznaliśmy już wiele tygodni temu, gdy światło dzienne ujrzały rendery Onleaks. Steve Hemmerstoffer wraca z przeciekami na temat nowego flagowca z S Pen i udostępnił zdjęcia oraz wideo z makietą telefonu. Co na nich widać?

Film oraz zdjęcia udostępnione przez Onleaks w zasadzie potwierdzają nam to, co mogliśmy zobaczyć już wcześniej. Pamiętajmy jednak, że jest to makieta telefonu Samsung Galaxy S26 Ultra, a nie prawdziwe urządzenie. Powstała ona na podstawie dotychczasowych przecieków. Co nie zmienia faktu, że odzwierciedla planowane przez firmę zmiany.

Nowy smartfon ma przeprojektowany aparat fotograficzny, gdzie powrócił garb. Wyspa ma kształt podłużnej pastylki i przypomina tą z modelu Z Fold 7. Na niej umieszczono trzy obiektywy. Czwarty oraz pozostałe elementy kamery znajdują się obok.

Nowy flagowiec z piórkiem S Pen zyskał także więcej krągłości. Marka zaczęła odchodzić od kanciastej obudowy już wraz z ostatnim modelem S25 Ultra, a teraz poszła o krok dalej. W zasadzie pod tym względem telefon zrównał się z pozostałymi smartfonami z serii. Doskonale to widać na jednym ze zdjęć udostępnionych przez Onleaks.

Smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra z premierą w lutym na Unpacked 2026

Nowy flagowiec z piórkiem S Pen zadebiutuje za niespełna dwa miesiące. Ma to nastąpić podczas lutowej konferencji Unpacked 2026, która to nie ma jeszcze potwierdzonego terminu. Wiemy jednak, że wydarzenie ma odbyć się w kalifornijskim San Jose.

Samsung Galaxy S26 Ultra oraz dwa pozostałe nowe smartfony z serii ma trafić do sklepów w marcu. Ceny nie są znane, ale spekuluje się, że z racji drożejących pamięci, mogą pojawić się pewne podwyżki i za telefony trzeba będzie zapłacić więcej w porównaniu do poprzedników. Na razie to jednak nic pewnego.

Nowy smartfon z piórkiem S Pen ma dostać na wszystkich rynkach procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dwa tańsze modele w pewnych krajach otrzymają autorskie czipy Exynos 2600. Wraz z nimi pojawi się nowy modem 5G 5410, który zapewni szersze wsparcie dla łączności satelitarnej.

