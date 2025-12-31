Aktualizacja HyperOS 3 na kolejne smartfony. Na liście Xiaomi, Redmi i POCO

HyperOS 3 to duża aktualizacja oprogramowania, która sukcesywnie trafia na kolejne smartfony. Lista nowych modeli z tym uaktualnieniem obejmuje telefony Xiaomi oraz marek Redmi i POCO. Xiaomi zaktualizowało do HyperOS 3 już naprawdę sporo urządzeń. Są to także smartfony z niższej półki cenowej.

HyperOS 3 to duża aktualizacja, której dystrybucja ruszyła jesienią. Uaktualnienie trafia na kolejne telefony Xiaomi oraz Redmi i POCO. W ostatnim czasie oprogramowanie udostępniono na kilkanaście nowych telefonów. Ich lista, wraz z oznaczeniem firmware, widoczna jest niżej.

Smartfony Xiaomi, Redmi i POCO z aktualizacją HyperOS 3

Redmi K60 – OS3.0.2.0.VMNCNXM

– OS3.0.2.0.VMNCNXM Redmi K60 Pro – OS3.0.3.0.VMKCNXM

– OS3.0.3.0.VMKCNXM Redmi K60 Ultimate Edition – OS3.0.3.0.WMLCNXM

– OS3.0.3.0.WMLCNXM Redmi Turbo 3 – OS3.0.4.0.WNPCNXM

– OS3.0.4.0.WNPCNXM Redmi Note 15 – OS3.0.2.0.WPQCNXM

– OS3.0.2.0.WPQCNXM Redmi Note 14 5G – OS3.0.3.0.WOQCNXM

– OS3.0.3.0.WOQCNXM Redmi Note 13R Pro – OS3.0.1.0.VNQCNXM

– OS3.0.1.0.VNQCNXM Redmi Note 13 5G – OS3.0.1.0.VNQCNXM

– OS3.0.1.0.VNQCNXM Redmi Note 13R – OS3.0.1.0.WNUCNXM

– OS3.0.1.0.WNUCNXM Redmi Note 13 Pro – OS3.0.4.0.WNFMIXM

– OS3.0.4.0.WNFMIXM POCO M6 Pro – OS3.0.4.0.WNFMIXM

– OS3.0.4.0.WNFMIXM Xiaomi Pad 6 Max 14 – OS3.0.1.0.VMHCNXM

– OS3.0.1.0.VMHCNXM Xiaomi Pad 6 Pro – OS3.0.3.0.VMYCNXM

Większość z tych telefonów otrzymało uaktualnienie w Chinach. Spokojnie, bo globalna wersja HyperOS 3 również jest sukcesywnie udostępniana i aktualizacja trafia także na wasze smartfony. Jest to kwestia najbliższych tygodni. Warto uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać oprogramowania, które wprowadza sporo nowości. Przy okazji warto dodać, że producent potwierdził niedawno 4. odsłonę nakładki.

źródło: Gizmochina