Aktualizacja HyperOS 3 na kolejne smartfony. Na liście Xiaomi, Redmi i POCO
Android 
HyperOS 3 to duża aktualizacja oprogramowania, która sukcesywnie trafia na kolejne smartfony. Lista nowych modeli z tym uaktualnieniem obejmuje telefony Xiaomi oraz marek Redmi i POCO. Xiaomi zaktualizowało do HyperOS 3 już naprawdę sporo urządzeń. Są to także smartfony z niższej półki cenowej.

Marcelina Poznańska 17 odsłon 0 komentarzy , , , , , ,

HyperOS 3 to duża aktualizacja, której dystrybucja ruszyła jesienią. Uaktualnienie trafia na kolejne telefony Xiaomi oraz Redmi i POCO. W ostatnim czasie oprogramowanie udostępniono na kilkanaście nowych telefonów. Ich lista, wraz z oznaczeniem firmware, widoczna jest niżej.

Smartfony Xiaomi, Redmi i POCO z aktualizacją HyperOS 3

  • Redmi K60 – OS3.0.2.0.VMNCNXM
  • Redmi K60 Pro – OS3.0.3.0.VMKCNXM
  • Redmi K60 Ultimate Edition – OS3.0.3.0.WMLCNXM
  • Redmi Turbo 3 – OS3.0.4.0.WNPCNXM
  • Redmi Note 15 – OS3.0.2.0.WPQCNXM
  • Redmi Note 14 5G – OS3.0.3.0.WOQCNXM
  • Redmi Note 13R Pro – OS3.0.1.0.VNQCNXM
  • Redmi Note 13 5G – OS3.0.1.0.VNQCNXM
  • Redmi Note 13R – OS3.0.1.0.WNUCNXM
  • Redmi Note 13 Pro – OS3.0.4.0.WNFMIXM
  • POCO M6 Pro – OS3.0.4.0.WNFMIXM
  • Xiaomi Pad 6 Max 14 – OS3.0.1.0.VMHCNXM
  • Xiaomi Pad 6 Pro – OS3.0.3.0.VMYCNXM

Większość z tych telefonów otrzymało uaktualnienie w Chinach. Spokojnie, bo globalna wersja HyperOS 3 również jest sukcesywnie udostępniana i aktualizacja trafia także na wasze smartfony.  Jest to kwestia najbliższych tygodni. Warto uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać oprogramowania, które wprowadza sporo nowości. Przy okazji warto dodać, że producent potwierdził niedawno 4. odsłonę nakładki.

źródło: Gizmochina

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

