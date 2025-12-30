Wymarzony OnePlus Open 2? Jest specyfikacja smartfona Oppo Find N6

OnePlus Open 2 to składany smartfon, którego premiera jest ciągle przed nami. Protoplastą telefonu może być Oppo Find N6, który nie został dochowany w tajemnicy do debiutu. Przed premierą wyciekła specyfikacja techniczna. Zapewne takiego wyposażenia nie powstydziłby się OnePlus Open 2, którego spodziewamy się w 2026 r.

OnePlus Open 2 to składany smartfon, na który marka cały czas każe nam czekać. Mimo tego, że od debiutu pierwszej generacji urządzenia upłynęły już ponad dwa lata. Wiemy, że taki sprzęt może pojawić się najwcześniej w 2026 r., co marka potwierdziła już dawno. Czy jego protoplastą będzie Oppo Find N6?

Specyfikacja techniczna Oppo Find N6 idealna dla OnePlus Open 2

Składany smartfon Oppo Find N6, który rzeczywiście może być protoplastą modelu OnePlus Open 2, nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Ta zwiastuje naprawdę ciekawe urządzenie. Co znajdzie się na wyposażeniu?

Główny wyświetlacz Oppo Find N6 to wyświetlacz AMOLED-owy LTPO o przekątnej 8,12 cala oraz rozdzielczości 2K. Odświeżanie obrazu ma odbywać się w zakresie od 1 do 120 Hz. Za obliczenia ma tu odpowiadać ostatni procesor Qualcomma dla flagowców z Androidem, czyli Snapdragon 8 Elite Gen 5. Będzie on wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone maksymalnie 1 TB miejsca.

Nowy składany smartfon ma również dodatkowy ekran AMOLED-owy o przekątnej 6,62 cala, który również wykonano w technologii LTPO (zmienne odświeżanie obrazu 1-120 Hz). Rozdzielczość to Full HD+. Energię dostarczy bateria o pojemności 5850 mAh (nominalnie). Na opakowaniu może znaleźć się informacja o 6000 mAh.

Oppo Find N6 otrzyma również konkretny aparat fotograficzny. Dwa obiektywy mają współpracować z 50-megapikselowymi sensorami. Natomiast trzeci zostanie połączony z 200-megapikselowym czujnikiem. Na pokładzie znajdą się także dwie kamery do selfie, które mają pozwolić na robienie zdjęć w jakości do 20 megapikseli. Całość ma ważyć około 225 gramów.

Kiedy składany smartfon OnePlus Open 2

Chińska marka już wcześniej przekazała, że w planach na 2025 r. nie ma składanego smartfona i rzeczywiście takie urządzenie nie pojawiło się w sprzedaży. Jest jednak możliwe, że OnePlus Open 2 pojawi się w 2026 r., choć to nadal nic pewnego, ale producent temu nie zaprzeczył.

W każdym razie najpierw czeka nas premiera Oppo Find N6, który ma zadebiutować jeszcze w pierwszym kwartale 2026 r. i będzie pierwszym składakiem ze Snapdragonem 8 Elite Gen 5. Telefon w Chinach zostanie zaprezentowany w okolicy lutego. Wiemy, że do wyboru będą trzy kolory obudowy. Są to czarny, tytanowy oraz pomarańczowo-złoty.

Na więcej szczegółów trzeba poczekać. Zmiany obejmujące dizajn na razie owiane są tajemnicą.

źródło