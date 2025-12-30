Smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra z większą baterią. Dobra zmiana?

Samsung Galaxy S26 Ultra to nowy smartfon, który ma wprowadzić ważną zmianę. To większa bateria. I choć nie będzie to ogromny przełom, tak pokazuje, że firma w końcu planuje zwiększać pojemność akumulatorów. Ponadto bateria z modelu Samsung Galaxy S26 Ultra zaoferuje wsparcie dla szybszych ładowarek.

Samsung Galaxy S26 Ultra to smartfon, którego premiera ma odbyć się w lutym na Unpacked 2026. Nastąpi to za kilka tygodni, a tymczasem telefony są w ogniu przecieków. Istotną zmianą w nowym telefonie ma być bateria o większej pojemności. Co planuje producent?

Większa bateria w smartfonie Samsung Galaxy S26 Ultra

Smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra przełamie długą stagnację w serii, która związana jest z baterią, a dokładniej jej pojemnością. Od kilku lat niezmiennie było to 5000 mAh. Tymczasem w nowym flagowcu z S Pen jej rozmiar zostanie zwiększony do 5200 mAh.

Oczywiście wydaje się, że to niewielka zmiana. Rzeczywiście tak jest, bo w chińskich flagowcach montowane są już baterie, których pojemność przekracza 7000 mAh. Natomiast w średniakach OnePlus Turbo 6 ma to być już aż 9000 mAh. Mimo to widzimy, że koreański gigant podjął w końcu jakieś kroki w tym zakresie i jest to zmiana na plus.

Samsung Galaxy S26 Ultra z baterią o pojemności 5200 mAh nie wprowadzi przełomu, ale firma zdecydowała się na taki ruch nie tylko w tym telefonie. W tanim modelu A07 5G znajdzie się akumulator 6000 mAh, co jest bardziej zauważalną zmianą. Pozostaje wierzyć, że w niedalekiej przyszłości koreański gigant na tym nie poprzestanie.

Samsung Galaxy S26 Ultra z szybszym ładowaniem

Większa bateria w telefonie Samsung Galaxy S26 Ultra to nie wszystko. Jeszcze ważniejszą zmianą jest wsparcie dla szybszego ładowania. Z dotychczasowych informacji, które pochodzą m.in. z procesu certyfikacji smartfona, wynika, że pod tym względem również będzie lepiej i kilkuletnia stagnacja została przerwana.

Samsung Galaxy S26 Ultra ma wspierać szybsze ładowanie przewodowe z wykorzystaniem ładowarki o mocy 60 W. Przez ostatnie kilka lat było to 45 W. Następnie mamy wsparcie dla standardu Qi2 25W, czyli ładowania bezprzewodowego. Przy okazji zostanie dodana obsługa akcesoriów magnetycznych. Informacje na temat tych nowości udało się znaleźć w kodzie oprogramowania One UI 8.5, które obecnie znajduje się na etapie beta testów.

Nowy flagowiec z piórkiem S Pen będzie więc pod tym względem lepszy od poprzedników z kilu ostatnich lat. Cieszy, że koreański producent w końcu postanowił coś zmienić w tym zakresie, bo w porównaniu z chińskimi markami pozostawał już mocno w tyle.

Firma planuje również wiele innych usprawnień. W telefonach z autorskim Exynosem 2600 pojawi się nowy modem 5G Exynos 5410, który zapewni lepsze wsparcie dla łączności satelitarnej.

źródło: Phonearena, fot.: iFixit