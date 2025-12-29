Smartfony OnePlus Turbo 6 i 6V z datą premiery. Dizajn i specyfikacja

OnePlus Turbo 6 i 6V to dwa nowe smartfony, które zobaczymy na początku 2026 r. Producent przerwał milczenie i została ujawniona data premiery. Marka podgrzewa atmosferę i udostępnia nowe szczegóły. Częściowa specyfikacja techniczna OnePlus Turbo 6 oraz 6V jest już znana. Dizajn również nie skrywa przed nami tajemnic.

OnePlus Turbo 6 i 6V to dwa smartfony z nowej serii, którą firma planuje wprowadzić na rynek na początku 2026 r. Marka ujawniła dizajn telefonów na renderach. Znana jest także data premiery oraz częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co urządzenia mają do zaoferowania oraz kiedy odbędzie się ich debiut.

Data premiery smartfonów OnePlus Turbo 6 i 6V

Datą premiery telefonów OnePlus Turbo 6 i 6V jest 6 stycznia 2026 r. To oznacza, że zobaczymy je już w przyszłym tygodniu. Nowe smartfony najpierw zadebiutują w Chinach. Z czasem trafią pewnie także na inne rynki, ale już pod zmienionymi nazwami. Sugeruje się, że co najmniej jeden z tych modeli zadebiutuje jako przedstawiciel serii Nord 6 i dotyczy to również Polski.

Dizajn nowych telefonów nie jest już tajemnicą. Producent udostępnił rendery, które ujawniają wygląd. Stylistycznie urządzenia nawiązują do modeli 15 oraz 15R. Mają podobnie zaprojektowane aparaty fotograficzne. Do wyboru będą trzy kolory obudowy. Wspólnymi są czarny oraz srebrny. Ponadto pojawią się opcja jasnoniebieska (6V) oraz jasnozielona (6).

OnePlus Turbo 6 powstał, aby sprostać potrzebom każdego, kto chce mieć wszystko. Odziedziczy geny wydajności flagowego modelu, zapewni najdłuższy czas pracy baterii w swojej klasie i zapewni niezrównane wrażenia podczas grania – komentuje producent.

Smartfony OnePlus Turbo 6 i 6V z mocną specyfikacją techniczną

OnePlus Turbo 6 to smartfon, który będzie miał sporo cech wspólnych z flagowcami. Zajdziemy tu 6,78-calowy ekran OLED-owy LTPS BOE o rozdzielczości 1,5K oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 165 Hz. Procesor to Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, który będzie wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca.

Pod obudową telefonu znajdzie się ogromna bateria o pojemności 9000 mAh. Telefon wspiera zwrotne ładowanie o mocy 27 W i będzie go można wykorzystać jako powerbank. Aparat fotograficzny ma główny obiektyw połączony z 50-megapikselowym sensorem. Kamera ultraszerokokątna współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16 z nakładką ColorOS.

Smartfon OnePlus Turbo 6V to nieco prostsze urządzenie. Wiele elementów specyfikacji technicznej ma wspólnych z modelem 6, ale zasadniczą różnicą jest słabszy procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Zmniejszono też rozmiar pamięci RAM do 8 i 12 GB. Sugeruje się, że na rynkach międzynarodowych telefon zadebiutuje pod nazwą Nord CE6.

