Smartfon Moto X70 Air Pro w drodze. Co szykuje Motorola?

Moto X70 Air Pro to nowy smartfon marki Motorola, którego premiera musi być blisko. Urządzenie powinno zadebiutować wcześnie w 2026 r. Czym nowy telefon będzie się różnić względem protoplasty? Producent twierdzi, że Motorola Moto X70 Air Pro będzie jeszcze bardziej „pro” oraz otrzyma więcej funkcji opartych na AI.

Moto X70 Air Pro to nowy smartfon, do którego premiery szykuje się Motorola. Marka udostępniła teaser z nazwą telefonu, co zapowiada też jego nieodległy debiut. Co już wiadomo o tym urządzeniu? Pewne szczegóły ujawnił sam producent, ale nie ma tego zbyt wiele.

Smartfon Motorola Moto X70 Air Pro z premierą na początku 2026 roku

Motorola udostępniła na łamach własnych mediów społecznościowych teaser, który widoczny jest niżej. Zajawka poświęcona jest zbliżającej się premierze smartfona Moto X70 Air Pro, który ma trafić do oferty w „niedługim czasie”. Konkretnego terminu nie ujawniono, ale można zakładać, że nastąpi to wcześnie w 2026 r., a więc jeszcze w styczniu.

Smartfon Moto X70 Air Pro skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Sam producent potwierdził tylko nazwę i ujawnił, że nowy telefon ma być bardziej „pro” oraz otrzyma jeszcze więcej funkcji opartych na sztucznej inteligencji, których to jednak nie sprecyzowano.

Nowy telefon marki Motorola ukrywa się pod nazwą kodową XT2603-1 i pod taką został niedawno znaleziony na stronie chińskiego urzędu 3C, który nadaje stosowne certyfikaty przed rynkowym debiutem urządzeń. Tam udostępniono informacje o ładowarce o mocy 90 W. Dla porównania w regularnej wersji X70 Air zapewniono wsparcie dla ładowania o maksymalnej mocy 67 W. Jest to więc jakiś krok naprzód.

Motorola Moto X70 Air Pro pojawi się w Polsce pod inną nazwą

Warto dodać, że Motorola nie wprowadzi smartfona Moto X70 Air Pro na rynki globalne pod tą samą nazwą. Dojdzie do przebrandowania. Podobnie było w przypadku modelu Edge 70, który był tym samym urządzeniem, ale o innej nazwie.

Można więc zakładać, że model X70 Air Pro pojawi się w Polsce jako Motorola Edge 70 Pro. Pełna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana, ale sugeruje się, że pod obudową znajdzie się nowy procesor Qualcomma dla średniaków. Mowa o czipie Snapdragon 7+ Gen 5. Więcej szczegółów poznamy z czasem.

Poprzedni telefon X70 Air bez dopisku Pro, który w Europie pojawił się pod nazwą Motorola Edge 70, ma 6,7-calowy ekran pOLED-owy o rozdzielczości 1,5K i odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz oraz procesor Snapdragon 7 Gen 4, który trafi też do Realme 16 Pro Plus 5G. Czip jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca.

Telefon wyróżnia się bardzo cienką obudową o grubości zaledwie 6 mm, a mimo to pod jego obudową udało się zmieścić baterię o pojemności 4800 mAh. Główny aparat fotograficzny ma dwa 50-megapikselowe sensory.

Źródło: GSMArena