Smartfon Xiaomi 17 Ultra wkrótce w Polsce. Jakie różnice w edycji global?
Xiaomi 17 Ultra to nowy smartfon, którego premiera w Polsce ciągle przed nami. Telefonu spodziewamy się wcześnie w 2026 r. Czy będą jakieś zmiany i różnice względem modelu z Chin? Okazuje się, że pod obudową polskiego Xiaomi 17 Ultra znajdzie się mniejsza bateria, której pojemność zostanie znacznie zredukowana.

Marcelina Poznańska

Xiaomi 17 Ultra to nowy smartfon, który na razie miał premierę w Chinach. W Polsce nadal czekamy na edycję global, której debiutu spodziewamy się wcześnie w 2026 r. Prawdopodobnie telefon zostanie zaprezentowany w wersji międzynarodowej jeszcze w styczniu. Czy będą jakieś zmiany i różnice względem protoplasty z Państwa Środka?

Smartfon Xiaomi 17 Ultra w Polsce z mniejszą baterią

Marka niejednokrotnie dokonywała zmian w specyfikacji technicznej własnych telefonów, gdy wprowadzano je na rynki międzynarodowe. Nie inaczej było ostatnio w przypadku serii Redmi Note 15 Pro. Jak będzie w przypadku Xiaomi 17 Ultra? Czy w Polsce zostaną dokonane jakieś istotne zmiany? Okazuje się, że tak.

Smartfon Xiaomi 17 Ultra wkrótce w Polsce. Jakie różnice w edycji global?

Bateria Xiaomi 17 Ultra w przypadku wersji global, a więc tej, którą za jakiś czas można będzie kupić w Polsce, zostanie zredukowana. O ile? W oryginalnym modelu z Chin jest to 6800 mAh. W Europie trzeba będzie zadowolić się akumulatorem 6000 mAh. Różnica jest więc całkiem spora.

Na razie nie wiadomo, czy zmianie ulegną prędkości ładowania. W przypadku Redmi Note 15 Pro 5G też zredukowano rozmiar baterii, ale nieco zwiększono szybkość ładowania i dodano wsparcie dla ładowarki o mocy 100 W (vs 90 W w Chinach). Czy tutaj będzie tak samo, to wyjaśni się wkrótce.

Polski Xiaomi 17 Ultra może wprowadzić też inne zmiany i różnice

Xiaomi 17 Ultra w edycji global wniesie też pewnie inne zmiany oraz różnice w porównaniu do smartfona z Chin, ale nie będą one już tak znaczące. W Państwie Środka można kupić to urządzenie aż w czterech konfiguracjach sprzętowych. W Polsce wybór z pewnością zostanie ograniczony. Do ilu?

Spodziewajmy się, że w kraju Xiaomi 17 Ultra będzie można nabyć w jednej lub maksymalnie dwóch konfiguracjach sprzętowych. Pewne jest, że będzie to telefon mający 16 GB pamięci oraz 512 GB miejsca na dane. Czy będzie jakaś inna opcja? O tym przekonamy się z czasem.

Oczywiście inne będą także ceny. Nowy smartfon w Chinach również doczekał się podwyżek i w Polsce z pewnością też zapłacimy więcej. Można zgadywać, że w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej będzie to więcej niż 6,5 tys. złotych. W zasadzie cena zbliży się pewnie bardziej do kwoty 7 tys. złotych.

Ponadto producent może w Europie ograniczyć wybór wersji kolorystycznych obudowy. W Chinach do wyboru są cztery opcje. Nie można wykluczyć, że część z nich nie trafi do sprzedaży na rynkach globalnych.

źródło

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

