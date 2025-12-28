Smartfon Xiaomi 17 Ultra wkrótce w Polsce. Jakie różnice w edycji global?

Xiaomi 17 Ultra to nowy smartfon, którego premiera w Polsce ciągle przed nami. Telefonu spodziewamy się wcześnie w 2026 r. Czy będą jakieś zmiany i różnice względem modelu z Chin? Okazuje się, że pod obudową polskiego Xiaomi 17 Ultra znajdzie się mniejsza bateria, której pojemność zostanie znacznie zredukowana.

Xiaomi 17 Ultra to nowy smartfon, który na razie miał premierę w Chinach. W Polsce nadal czekamy na edycję global, której debiutu spodziewamy się wcześnie w 2026 r. Prawdopodobnie telefon zostanie zaprezentowany w wersji międzynarodowej jeszcze w styczniu. Czy będą jakieś zmiany i różnice względem protoplasty z Państwa Środka?

Smartfon Xiaomi 17 Ultra w Polsce z mniejszą baterią

Marka niejednokrotnie dokonywała zmian w specyfikacji technicznej własnych telefonów, gdy wprowadzano je na rynki międzynarodowe. Nie inaczej było ostatnio w przypadku serii Redmi Note 15 Pro. Jak będzie w przypadku Xiaomi 17 Ultra? Czy w Polsce zostaną dokonane jakieś istotne zmiany? Okazuje się, że tak.

Bateria Xiaomi 17 Ultra w przypadku wersji global, a więc tej, którą za jakiś czas można będzie kupić w Polsce, zostanie zredukowana. O ile? W oryginalnym modelu z Chin jest to 6800 mAh. W Europie trzeba będzie zadowolić się akumulatorem 6000 mAh. Różnica jest więc całkiem spora.

Na razie nie wiadomo, czy zmianie ulegną prędkości ładowania. W przypadku Redmi Note 15 Pro 5G też zredukowano rozmiar baterii, ale nieco zwiększono szybkość ładowania i dodano wsparcie dla ładowarki o mocy 100 W (vs 90 W w Chinach). Czy tutaj będzie tak samo, to wyjaśni się wkrótce.

Polski Xiaomi 17 Ultra może wprowadzić też inne zmiany i różnice

Xiaomi 17 Ultra w edycji global wniesie też pewnie inne zmiany oraz różnice w porównaniu do smartfona z Chin, ale nie będą one już tak znaczące. W Państwie Środka można kupić to urządzenie aż w czterech konfiguracjach sprzętowych. W Polsce wybór z pewnością zostanie ograniczony. Do ilu?

Spodziewajmy się, że w kraju Xiaomi 17 Ultra będzie można nabyć w jednej lub maksymalnie dwóch konfiguracjach sprzętowych. Pewne jest, że będzie to telefon mający 16 GB pamięci oraz 512 GB miejsca na dane. Czy będzie jakaś inna opcja? O tym przekonamy się z czasem.

Oczywiście inne będą także ceny. Nowy smartfon w Chinach również doczekał się podwyżek i w Polsce z pewnością też zapłacimy więcej. Można zgadywać, że w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej będzie to więcej niż 6,5 tys. złotych. W zasadzie cena zbliży się pewnie bardziej do kwoty 7 tys. złotych.

Ponadto producent może w Europie ograniczyć wybór wersji kolorystycznych obudowy. W Chinach do wyboru są cztery opcje. Nie można wykluczyć, że część z nich nie trafi do sprzedaży na rynkach globalnych.

