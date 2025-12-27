Samsung Galaxy S26 z niespodzianką. Co oferuje Exynos Modem 5410?

Samsung Galaxy S26 dostanie na wybranych rynkach autorski czip 5G. Jest nim Exynos Modem 5410, który został wyprodukowany w 4-nm procesie FinFET. Nowy modem 5G dla smartfonów z serii Samsung Galaxy S26 wprowadza kilka interesujących nowości. Wśród nich jest lepsze wsparcie dla łączności satelitarnej.

Samsung Galaxy S26 jest obecnie w ogniu przecieków, bo premiera na Unpacked 2026 zbliża się wielkimi krokami. W międzyczasie nowe szczegóły ujawnia sam producent. Za nami prezentacja procesora Exynos 2600. Teraz poznajemy nowy autorski modem 5G. Tym układem jest Exynos Modem 5410. Co ma do zaoferowania?

Exynos Modem 5410 dla Samsung Galaxy S26

Smartfony z serii Samsung Galaxy S26 dostaną nowy i odrębny modem 5G, który nie jest zintegrowany z procesorem. Tym rozwiązaniem jest Exynos Modem 5410, który nie tylko wspiera łączność mmWave oraz Sub 6 GHz dla sieci nowej generacji, ale oferuje też obsługę dla LTE czy 3G.

Wśród nowości jest lepsze wsparcie dla łączności satelitarnej. Exynos Modem 5410 wspiera standardy LTE DTC, NB-IoT NTN oraz NR-NTN. Ten pierwszy jest nowością, bo poprzedni układ obsługiwał tylko dwa ostatnie. To pozwoli na wykonywanie połączeń głosowych i wideo, udostępnianie lokalizacji czy wysyłanie wiadomości bezpośrednio za pośrednictwem satelitów, bez konieczności łączenia z tradycyjną siecią komórkową.

Modem 5G dla smartfonów Samsung Galaxy S26 został wykonany w 4-nm procesie FinFET i znajdzie się w tych telefonach, które dostaną Exynosa 2600 z autorskim GPU. Ponadto zapewnia integrację różnych pasm i oferuje możliwość pobierania danych z teoretyczną prędkością do 14,79 Gbps.

Premiera smartfonów Samsung Galaxy S26 w lutym 2026 roku

Dokładna data premiery telefonów z serii Samsung Galaxy S26 nie jest na razie znana, ale wiele wskazuje na to, że pierwsza z przyszłorocznych konferencji Unpacked 2026 odbędzie się w lutym. Smartfony powinny trafić do sprzedaży w marcu. Ceny nie są znane i nie można wykluczyć, że będą nieco wyższe względem modeli z rodziny S25. Głównie z powodu zawirowań na rynku pamięci.

Przyszłoroczna seria telefonów obejmie trzy modele. Są to Samsung Galaxy S26, S26 Plus oraz S26 Ultra. Z wersji Edge producent zrezygnował, bo sprzedaż poprzednika była poniżej oczekiwań. I choć urządzenie powstało, to do sprzedaży nie ma trafić.

Nowe smartfony będą pracować pod kontrolą nowej nakładki One UI 8.5 opartej na systemie Android 16. Telefony wprowadzą zmiany w dizajnie, gdzie po kilku latach producent postanowił powrócić do wystających garbów dla aparatów fotograficznych. Na wybranych rynkach dwa tańsze modele dostaną procesory Exynos 2600. W przypadku wersji Ultra w każdym kraju dystrybucji powinien znaleźć się czip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

źródło: Sammobile