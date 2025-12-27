Premiera Realme 16 Pro Plus 5G blisko. Ceny smartfona będą wyższe

Realme 16 Pro Plus 5G to nowy smartfon marki, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Niestety trzeba szykować się na podwyżki. Do sieci przedostały się zdjęcia pudełka. Na nich można dostrzec ceny Realme 16 Pro Plus 5G i te są znacznie wyższe w porównaniu do poprzednika. Ile telefon może kosztować w Polsce?

Realme 16 Pro Plus 5G to nowy superśredniak marki, który zostanie zaprezentowany w styczniu 2026 r. Premiera jest bardzo blisko. Już wcześniej raportowano, że ceny telefonu będą wyższe względem poprzednika. Tak też będzie, co potwierdza nowy przeciek. Ile zapłacimy za smartfona?

Ceny Realme 16 Pro Plus 5G wyższe względem poprzednika

Realme 16 Pro Plus 5G to smartfon, który będzie odczuwalnie droższy względem poprzednika. Ceny wzrosną i to znacząco. Skąd to wiemy? Rąbka tajemnicy uchylają nam zdjęcia opakowania telefonu na rynek indyjski, gdzie pojawia się konkretna kwota. Ile trzeba będzie zapłacić?

Cena Realme 16 Pro Plus 5G na pudełku to 43999 rupii, czyli około 1750 złotych. W przypadku serii 15 Pro nie było telefonu z dopiskiem + w nazwie. Jednak zobaczmy, jak to wygląda w porównaniu do modelu 14 Pro+. Ten ostatni kosztował 29999 rupii.





Jak nietrudno zauważyć, podwyżka jest spora i można się spodziewać, że przełoży się to również na ceny w Polsce. Ile zapłacimy w kraju? Możliwe, że około 2,5 tys. złotych lub więcej. Tym razem tak tanio nie będzie.

Premiera smartfona Realme 16 Pro Plus 5G w styczniu 2026 roku

Premiera nowego telefonu jest już blisko. Wiemy, że Realme 16 Pro Plus 5G zostanie zaprezentowany już 6 stycznia 2026 r., ale na razie dotyczy to Indii. W Polsce poczekamy dłużej, ale możliwe, że seria trafi do naszego kraju jeszcze w pierwszym kwartale przyszłego roku. Telefony powalczą o klientów z Redmi Note 15 Pro.

Do wyboru będą cztery kolory obudowy. Dwa pierwsze to Master Gold i Frey z wykończeniem ze skóry wegańskiej. Pozostałymi są Camellia Pink oraz Orchid Purple. Na razie nie ma pewności, czy wszystkie z nich pojawią się w dystrybucji na terenie Europy.

Realme 16 Pro Plus 5G ma przeprojektowany aparat fotograficzny z trzema obiektywami. Główny połączono z 200-megapikselowym sensorem Samsung HP5, a teleobiektyw z 50-megapikselowym. Kamera ultraszerokokątna współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Procesor to czip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Aparat będzie wspomagany przez różne rozwiązania. Wśród nich są tryb Vibe Master czy AI Edit Genie, czyli narzędzia oparte na sztucznej inteligencji.

Nowy smartfon ma też ekran AMOLED-owy o rozdzielczości 1,5K i odświeżaniem obrazu w zakresie do 144 Hz. Jasność maksymalna ma sięgać aż 6500 nitów. Energię dostarczy bateria o pojemności około 7000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16 z autorską nakładką UI 7.0.

