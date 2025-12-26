OnePlus Turbo V powalczy z Nothing Phone 4a Pro. Jest specyfikacja

OnePlus Turbo V to nowy smartfon marki, którego premiera odbędzie się w 2026 r. Telefon powalczy o klientów m.in. z Nothing Phone 4a Pro. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Smartfon OnePlus Turbo V ma procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 oraz bardzo dużą baterię 9000 mAh.

OnePlus Turbo V i Nothing Phone 4a Pro to dwa nowe smartfony, których premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2026 r. Do sieci przedostały się zdjęcia pierwszego z telefonów oraz częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, jak wygląda to urządzenie na żywo oraz co ma do zaoferowania.

Specyfikacja techniczna smartfona OnePlus Turbo V i zdjęcia

Smartfon OnePlus Turbo V stylistycznie nawiązuje do modelu 15R, co potwierdzają zdjęcia udostępnione przez serwis źródłowy. Widzimy podobnie zaprojektowany aparat fotograficzny z dwoma obiektywami. Główny z OIS współpracuje z 50-megapikselowym czujnikiem. Kamera ultraszerokokątna została połączona z 8-megapikselowym sensorem.

Zdjęcia OnePlus Turbo V ujawniają nam także płaski ekran AMOLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wiemy, że jest to wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala oraz rozdzielczości 2800×1272 pikseli. Odświeżanie obrazu ma odbywać się w zakresie od 60 do 144 Hz.

Za obliczenia odpowiada tu 4-nm procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 z GPU Adreno 810, który jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Podobny czip (lub ten sam) znajdzie się w modelu Nothing Phone 4a Pro. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Energię dostarczy wielka bateria o pojemności aż 9000 mAh z obsługą szybkiego ładowania SuperVOOC o mocy 80 W.

Nowy smartfon ma również czytnik linii papilarnych schowany pod ekranem. Wyświetlacz pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 7i. Znajdziemy tu też stereofoniczne głośniki. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16. Oczywiście z autorską nakładką OxygenOS 16.

Kiedy premiera OnePlus Turbo V i Nothing Phone 4a Pro

Dokładne terminy debiutu nowych telefonów nie są znane, ale najpierw powinna odbyć się premiera OnePlus Tubo V. W pierwszej kolejności w Chinach, gdzie urządzenie ma pojawić się w ofercie jeszcze w styczniu. Natomiast w Indiach sprzęt zadebiutuje w pierwszym kwartale 2026 r., ale już pod nazwą Nord CE 6. Do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne obudowy. Są to niebieski i czarny.

OnePlus Turbo V może więc pojawić się także w Polsce, ale właśnie jako model z serii Nord 6. Natomiast Nothing Phone 4a Pro wraz z tańszym telefonem bez dopisku Pro mają zadebiutować w pierwszym kwartale 2026 r. Ceny telefonów na rynku amerykańskim mają być wyższe w porównaniu do 3a. To oznacza, że w kraju zapewne też zapłacimy za nie więcej i podwyżki mogą sięgnąć kilkuset złotych.

