Xiaomi 17 Ultra z premierą. Ceny i specyfikacja. Kiedy w Polsce?

Xiaomi 17 Ultra to nowy smartfon, którego premiera została przyspieszona. Producent postanowił nie czekać do pierwszego kwartału 2026 r. i zaprezentował telefon w Chinach jeszcze w grudniu. Rzućmy sobie okiem na ceny oraz specyfikację techniczną fotoflagowca. Kiedy kupimy go w Polsce?

Premiera Xiaomi 17 Ultra i ceny smartfona

Premiera smartfona Xiaomi 17 Ultra odbyła się na razie w Chinach, gdzie sprzedaż urządzenia startuje w pierwszej kolejności. Zamówienia można już składać, a dostawy mają rozpocząć się jeszcze przed końcem grudnia.

Ceny Xiaomi 17 Ultra nie są niskie, co pewnie nikogo nie dziwi. Nowy smartfon jest droższy od poprzednika (o 500 juanów i więcej). Trzeba za niego zapłacić następujące kwoty.

Xiaomi 17 Ultra z 12 GB RAM i 512 GB miejsca na dane – 6999 juanów (ok. 3565 złotych)

Xiaomi 17 Ultra z 16 GB RAM i 512 GB miejsca na dane – 7499 juanów (ok. 3820 złotych)

Xiaomi 17 Ultra z 16 GB RAM i 1 TB miejsca na dane – 8499 juanów (ok. 4330 złotych)

Do wyboru mamy trzy kolory obudowy. Są to standardowy biały oraz czarny, jasnofioletowy i bardziej zjawiskowy ciemnozielony. Informacji o premierze telefonu w Europie na razie nie ma. Nowy fotoflagowiec powinien pojawić się w Polsce wcześnie w 2026 r. Być może nastąpi to jeszcze w styczniu.

W sprzedaży pojawią się także dedykowane akcesoria. Wśród nich jest specjalny zestaw Photography Kit.

Specyfikacja techniczna smartfona Xiaomi 17 Ultra

Fotoflagowiec Xiaomi 17 Ultra to smartfon z potężnym aparatem. Główny obiektyw połączono z 1-calowym sensorem 50 MP. Kamera ultraszerokokątna również współpracuje z 50-megapiksekowym czujnikiem. Natomiast teleobiektyw został połączony z 200-megapikselowym sensorem HPE i oferuje ciągły zoom 3,2-4,3x. Elementy optyki dostarczyła firma Leica, której logo znajduje się na obudowie.

Nowy smartfon ma również 6,9-calowy ekran OLED-owy LTPO, który zapewnia zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Rozdzielczość obrazu to 1.5K, a jasność maksymalna sięga 3500 nitów. Znacząco zwiększono pojemność baterii do 6800 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 90 W oraz bezprzewodowe 50 W.

Xiaomi 17 Ultra ma procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, czyli ostatni czip Qualcomma dla flagowców z Androidem. Układ jest wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono 512 GB lub 1 TB miejsca i są to szybkie kości UFS 4.1.

Telefon ma również obudowę spełniającą założenia normy IP68. Urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 16. Oczywiście z nową nakładką HyperOS 3.

