tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

Samsung Galaxy S26 Plus niemal jak Ultra? Coś tu jest nie tak
Android 
Udostępnij
Tweetnij

Samsung Galaxy S26 Plus niemal jak Ultra? Coś tu jest nie tak

Samsung Galaxy S26 Plus i Ultra to dwa z trzech nowych telefonów marki, których premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2026 r. Nowe informacje wskazują na większe podobieństwa. Czy tak jednak będzie? Wygląda na to, że smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra będzie jednak większy od modelu z dopiskiem Plus.

Marcelina Poznańska 35 odsłon 0 komentarzy , , , , ,

Samsung Galaxy S26 Plus i Ultra to dwa nowe smartfony, które mamy zobaczyć w lutym podczas konferencji Unpacked 2026. W sieci pojawiły się nowe informacje. Tym razem wskazujące na większe podobieństwa obu telefonów. Plotki mówią o tym, że telefony mają otrzymać ekrany o podobnych rozmiarach. Jest to w sprzeczności z tym, co pojawiało się wcześniej.

Samsung Galaxy S26 Plus i Ultra z ekranami o tych samych rozmiarach

Nowe plotki mówią o tym, że Samsung Galaxy S26 Plus ma bardziej zbliżyć się do modelu Ultra i dotyczy to rozmiarów. Źródło informacji twierdzi, że oba telefony mają dostać wyświetlacze AMOLED-owe o przekątnych 6,9 cala. To oznacza, że pod względem wymiarów byłyby bardzo podobne. Czy tak jednak będzie?

Cóż, z informacji udostępnionych przez leakera Onleaks wynika, że Samsung Galaxy S26 Ultra jest większy. Jego wymiary to 163,4 × 77,9 mm. Natomiast model Plus został zamknięty w obudowie o rozmiarach 158,4 × 75,7 mm. Pierwszy z telefonów ma 6,9-alowy wyświetlacz. Drugi ma dostać 6,7-calowy ekran i to wydaje się być bardziej prawdopodobne.

To o tyle ważne, że źródło wspomina o jeszcze innych rozbieżnościach między wszystkimi trzema modelami, co dotyczy ładowania. Również bezprzewodowego. W każdym z telefonów podane informacje wskazują na inne prędkości ładowarek. Model Ultra rzeczywiście może pod tym względem odstawać od reszty. Jednak w przypadku dwóch pozostałych raczej spodziewamy się tego samego. Stąd też rzetelność raportu można poddawać w dużą wątpliwość.

Samsung Galaxy S26 Ultra może dostać specjalne akcesoria

Przy okazji pojawiły się nowe informacje związane z modelem Samsung Galaxy S26 Ultra, który zakłada dostępność różnych dodatków. Takie akcesoria pozwolą zwiększyć funkcjonalność i będą to zapewne gadżety magnetyczne, bo nowy telefon ma wspierać standard Qi2 25W.

Natomiast w wersji beta One UI 8.5 znaleziono informacje o „TILTA”. Pod tą nazwą mają ukrywać się akcesoria związane z aparatem fotograficznym, choć dokładne szczegóły nie są znane.

Można jednak się spodziewać, że Samsung z myślą o serii Galaxy S26 rzeczywiście przygotuje różne nowe akcesoria, które będą oparte na zaczepach magnetycznych. Będą to zapewne nie tylko specjalne etui.

Z ostatnich przecieków wynika, że najbliższa konferencja Unpacked ma odbyć się w lutym 2026 r. w San Jose. Dokładnego terminu na razie nie potwierdzono, ale coś z pewnością jest na rzeczy. Sklepowy debiut telefonów planuje się na początek marca.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Gmail – najlepsze triki i ukryte funkcje, które warto znać

źródło: TechInsider

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij