Samsung Galaxy S26 Plus niemal jak Ultra? Coś tu jest nie tak

Samsung Galaxy S26 Plus i Ultra to dwa z trzech nowych telefonów marki, których premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2026 r. Nowe informacje wskazują na większe podobieństwa. Czy tak jednak będzie? Wygląda na to, że smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra będzie jednak większy od modelu z dopiskiem Plus.

Samsung Galaxy S26 Plus i Ultra to dwa nowe smartfony, które mamy zobaczyć w lutym podczas konferencji Unpacked 2026. W sieci pojawiły się nowe informacje. Tym razem wskazujące na większe podobieństwa obu telefonów. Plotki mówią o tym, że telefony mają otrzymać ekrany o podobnych rozmiarach. Jest to w sprzeczności z tym, co pojawiało się wcześniej.

Samsung Galaxy S26 Plus i Ultra z ekranami o tych samych rozmiarach

Nowe plotki mówią o tym, że Samsung Galaxy S26 Plus ma bardziej zbliżyć się do modelu Ultra i dotyczy to rozmiarów. Źródło informacji twierdzi, że oba telefony mają dostać wyświetlacze AMOLED-owe o przekątnych 6,9 cala. To oznacza, że pod względem wymiarów byłyby bardzo podobne. Czy tak jednak będzie?

Cóż, z informacji udostępnionych przez leakera Onleaks wynika, że Samsung Galaxy S26 Ultra jest większy. Jego wymiary to 163,4 × 77,9 mm. Natomiast model Plus został zamknięty w obudowie o rozmiarach 158,4 × 75,7 mm. Pierwszy z telefonów ma 6,9-alowy wyświetlacz. Drugi ma dostać 6,7-calowy ekran i to wydaje się być bardziej prawdopodobne.

To o tyle ważne, że źródło wspomina o jeszcze innych rozbieżnościach między wszystkimi trzema modelami, co dotyczy ładowania. Również bezprzewodowego. W każdym z telefonów podane informacje wskazują na inne prędkości ładowarek. Model Ultra rzeczywiście może pod tym względem odstawać od reszty. Jednak w przypadku dwóch pozostałych raczej spodziewamy się tego samego. Stąd też rzetelność raportu można poddawać w dużą wątpliwość.

Samsung Galaxy S26 Ultra może dostać specjalne akcesoria

Przy okazji pojawiły się nowe informacje związane z modelem Samsung Galaxy S26 Ultra, który zakłada dostępność różnych dodatków. Takie akcesoria pozwolą zwiększyć funkcjonalność i będą to zapewne gadżety magnetyczne, bo nowy telefon ma wspierać standard Qi2 25W.

Natomiast w wersji beta One UI 8.5 znaleziono informacje o „TILTA”. Pod tą nazwą mają ukrywać się akcesoria związane z aparatem fotograficznym, choć dokładne szczegóły nie są znane.

Można jednak się spodziewać, że Samsung z myślą o serii Galaxy S26 rzeczywiście przygotuje różne nowe akcesoria, które będą oparte na zaczepach magnetycznych. Będą to zapewne nie tylko specjalne etui.

Z ostatnich przecieków wynika, że najbliższa konferencja Unpacked ma odbyć się w lutym 2026 r. w San Jose. Dokładnego terminu na razie nie potwierdzono, ale coś z pewnością jest na rzeczy. Sklepowy debiut telefonów planuje się na początek marca.

