OnePlus 15S jeszcze przed OnePlus 16. Wycieka specyfikacja smartfona

OnePlus 15S to nowy flagowiec marki, który pojawi się na kilka miesięcy przed modelem OnePlus 16. Premiera ma odbyć się w pierwszej połowie 2026 r. Drugi telefon powinien pojawić się jesienią. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna OnePlus 15S i urządzenie będzie miało kompaktowe rozmiary.

OnePlus 15S to nowy smartfon, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Telefon pojawi się w ofercie na kilka miesięcy przed flagowcem OnePlus 16, którego spodziewamy się w drugiej połowie 2026 r. Co wiemy o pierwszym urządzeniu? Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna telefonu OnePlus 15S

Nowe informacje o telefonie OnePlus 15S uzyskał leaker Digital Chat Station, który o smartfonie wspominał już kilka miesięcy temu. Źródło twierdzi, że ma to być ostatni model nastawiony na wydajność przed premierą serii 16 planowanej na drugą połowę 2026 r. Ponadto będzie to urządzenie w kompaktowej obudowie.

Nowy smartfon otrzyma wysokiej klasy ekran OLED-owy o przekątnej 6,31 cala. Spodziewajmy się również rozdzielczości 1.5K oraz odświeżania obrazu w zakresie do 165 Hz, jak to jest w pozostałych modelach z serii 15. Za obliczenia będzie tu odpowiadać oczywiście czip Snapdragon 8 Elite Gen 5, który powinien być wspomagany przez 16 GB pamięci RAM.

Na uwagę zasługuje także duża bateria. Mimo kompaktowych rozmiarów jej pojemność i tak ma przekraczać 7000 mAh. Nie zabraknie też wsparcia dla szybkiego ładowania. Aparat fotograficzny ma dostać teleobiektyw, którego na przykłada zabrakło w modelu 15R. Obudowa będzie wodoszczelna na poziomie normy IP68.

Przy okazji źródło wyjaśnia, że jednym z akcesoriów dla modelu OnePlus 15S, które będzie dostępne w ofercie producenta, ma być specjalne etui zatrzaskowe. Jego barwa to biały/szary.

Premiera smartfona OnePlus 15S przed OnePlus 16

Nowy smartfon najpierw zadebiutuje w Chinach i tam pojawi się pod nazwą OnePlus 15T. Powinno to nastąpić jeszcze w pierwszym kwartale 2026 r. Z czasem na rynek trafi przebrandowany model 15S, czego spodziewamy się wiosną. Poprzednik, czyli telefon 13S, zadebiutował tylko w Indiach. Na razie nie wiadomo, czy tym razem plany wydawnicze marki obejmą także Europę. Pozostaje wierzyć, że tak się stanie.

Natomiast OnePlus 16 to flagowiec kolejnej generacji, który dostanie już czip Snapdragon 8 Elite Gen 6. Można zakładać, że premiera telefonu odbędzie się w październiku. Oczywiście najpierw na chińskim rynku. W Polsce pewnie nastąpi to kilka tygodni później. W przypadku modelu 15 nie musieliśmy czekać w kraju zbyt długo.

O flagowcu mającym zadebiutować w drugiej połowie 2026 r. wiadomo obecnie niewiele. Jego specyfikacja techniczna okryta jest na razie tajemnicą, ale producent zapewne szykuje różne ulepszenia względem poprzednika. Natomiast składany smartfon Open 2 na razie jest pod znakiem zapytania.

