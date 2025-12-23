Xiaomi 17 Ultra blisko. Ceny i specyfikacja. Co wiemy przed premierą?

Xiaomi 17 Ultra to nowy smartfon, którego premiera jest blisko. Co wiemy przed debiutem? Specyfikacja techniczna telefonu będzie mocna i urządzenie otrzyma aparat fotograficzny o wielu możliwościach. Natomiast ceny Xiaomi 17 Ultra mają być nieco wyższe w porównaniu do poprzednika, co marka tłumaczy rosnącymi kosztami.

Xiaomi 17 Ultra to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się 25 grudnia. Tego dnia zobaczymy także smartwatcha Watch 5 i słuchawki Buds 6. Jakie będą ceny i specyfikacja techniczna fotoflagowca? Na jego temat wiemy już całkiem sporo. Zobaczmy, czego należy się spodziewać.

Wyższe ceny Xiaomi 17 Ultra i kiedy premiera w Polsce

Zacznijmy od tego, ile ma kosztować Xiaomi 17 Ultra. Ceny pójdą w górę, co potwierdził jeden z dyrektorów firmy i tłumaczył to rosnącymi kosztami produkcji, głównie poprzez drożejące pamięci. Poprzednik debiutował w Chinach od 6499 juanów. Teraz będzie to trochę więcej.

Ceny Xiaomi 17 Ultra nie będą drastycznie wyższe, ale należy się spodziewać, że wzrosną o co najmniej 100 juanów lub więcej. To oznacza, że w Polsce za telefon też zapłacimy pewnie ze 100 lub nawet kilkaset złotych więcej. Konkretne kwoty poznamy wkrótce.

Polska premiera nowego fotoflagowca powinna odbyć się w pierwszym kwartale 2026 r. Nastąpi to pewnie jeszcze w styczniu, ale konkretny termin nie został potwierdzony. Najpierw czeka nas debiut w Chinach, a globalna prezentacja powinna odbyć się maksymalnie kilka tygodni później.

Do wyboru będą co najmniej trzy kolory obudowy. Wśród nich jest wariant ciemnozielony. Pozostałe dwa to biały oraz czarny. Na razie nie wiadomo, czy wszystkie te opcje trafią do Polski.

Specyfikacja techniczna Xiaomi 17 Ultra jest mocna

Xiaomi 17 Ultra to potężny fotoflagowiec i tak jest też jego specyfikacja techniczna. Telefon otrzyma mocny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, który będzie wspomagany przez 16 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone od 256 GB do 1 TB miejsca.

Aparat fotograficzny Xiaomi 17 Ultra ma trzy obiektywy. System kamery powstał we współpracy z firmą Leica. Obiektyw szerokokątny i ultraszerokokątny współpracują z 50-megapikselowymi sensorami. Natomiast teleobiektyw połączono z 200-megapikselowym HPE i wiemy, że ma on zapewnić ciągły zoom 3-4,3x. Elementy optyki zostaną wymienione na nowe o większych możliwościach.

Nowy smartfon ma również ogromną baterię o pojemności aż 6800 mAh. Nie zabraknie też wsparcia dla szybkiego ładowania o mocy 100 W oraz ładowarek bezprzewodowych 80 W. Ekran to 6,8-calowy wyświetlacz OLED-owy o rozdzielczości 2K i wykonany w technologii LTPO, który zapewni zmienne odświeżanie w zakresie do 120 Hz.

Xiaomi 17 Ultra będzie dostępny także w specjalnej wersji z obsługą łączności satelitarnej, ale ten wariant pewnie nie pojawi się na globalnych rynkach. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 16 z nakładką HyperOS 3.

źródło: opracowanie własne