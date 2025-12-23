Samsung Galaxy A57 5G i A37 5G dostaną lepsze aparaty. Co nowego?

Samsung Galaxy A57 5G i A37 5G to dwa nowe smartfony marki, których premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2026 r. Telefony dostaną udoskonalenia obejmujące aparaty fotograficznego. Co nowego planuje producent? Samsung Galaxy A57 5G ma dysponować lepszą kamerą ultraszerokokątną. W modelu A37 5G pojawi się inna zmiana.

Samsung Galaxy A57 5G i A37 5G to dwa nowe smartfony, które obecnie są w ogniu przecieków. Co nie powinno dziwić, bo ich premiera zbliża się coraz większymi krokami i wiemy, że zostaną wprowadzone do oferty w pierwszym kwartale 2026 r. W sieci pojawiły się kolejne informacje związane ze specyfikacją techniczną. Tym razem obejmują aparaty fotograficzne obu urządzeń. Co nowego zobaczymy?

Lepsze aparaty w smartfonach Samsung Galaxy A57 5G i A37 5G

Zarówno Samsung Galaxy A57 5G, jak i A37 5G mają otrzymać pewne zmiany obejmujące aparaty fotograficzne, ale nie będzie to rewolucja. W obu telefonach planowane są pewne zmiany, które to jednak nie będą przełomowe. Co nie zmienia faktu, że będą to pewne ulepszenia.

Zacznijmy może od tańszego modelu Samsung Galaxy A37 5G, który ma dostać większy sensor połączony z głównym obiektywem. Rozdzielczość pozostanie bez zmian i nadal jest to 50 MP, ale będzie to czujnik typu 1/1.56″ (vs 1/1.96″ w modelu A36). Nie zabraknie też wsparcia dla OIS, czyli optycznej stabilizacji obrazu.

W modelu A57 5G producent planuje wymienić czujnik współpracują z obiektywem ultraszerokokątnym. Dotychczasowy 12 MP zostanie zastąpiony przez 13-megapikselowy. Główny bez zmian i nadal będzie to 50-megapikselowy 1/1.56″. Zabraknie wyczekiwanego teleobiektywu. Nowy smartfon nadal ma dysponować 5-megapikselową kamerą do zdjęć makro.

Kiedy premiera smartfonów Samsung Galaxy A57 5G i A37 5G

Smartfony Samsung Galaxy A57 5G i A37 5G to wyczekiwane urządzenia, których premiera zostanie przyspieszona. To oznacza, że debiut ma odbyć się jeszcze przed marcem 2026 r. Dokładny termin nie jest znany, ale mówi się, że nastąpi to w lutym. Wcześniej, bo w ciągu najbliższych tygodni, do oferty trafi tani model A07 5G.

W droższym telefonie znajdzie się nowy autorski procesor firmy, czyli Exynos 1680. Natomiast w modelu A37 5G ma to być Exynos 1480 znany z modelu A55 sprzed niespełna dwóch lat. Większych zmian w dizajnie telefonów się nie spodziewamy, bo te zostały wprowadzone w poprzednikach i pewnie producent nie planuje tego zmieniać w najbliższym czasie.

Pełne specyfikacje techniczne telefonów nie są na razie znane, ale można spodziewać się ekranów AMOLED-owych o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz czy maksymalnie 256 GB pamięci na dane. Baterie zapewne zaoferują pojemność na poziomie około 5000 mAh. Smartfony będą pracować pod kontrolą One UI 8.5, czyli nowej nakładki znajdującej się obecnie na etapie beta testów.

źródło: Smartprix