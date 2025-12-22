OnePlus Turbo to petarda. Jest częściowa specyfikacja smartfona

OnePlus Turbo to nowy smartfon marki, który ma szansę być petardą. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu i ta zwiastuje mocne urządzenie. Pod obudową OnePlus Turbo znajdzie się ogromna bateria oraz procesor Snapdragon 8s Gen 4. Kiedy odbędzie się premiera smartfona i jakie będą jego ceny?

OnePlus Turbo to nowy smartfon, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Jego premiera ma odbyć się na początku 2026 r. Jeszcze przed modelem Nord 6, którego spodziewamy się w drugim kwartale. Jakie będą ceny? Kiedy go zobaczymy i co ze specyfikacją techniczną telefonu? Kolejne dni przynoszą coraz więcej informacji.

Specyfikacja techniczna OnePlus Turbo jest mocna

OnePlus Turbo to smartfon z tak zwanej wyższej półki średniej, który ma być pozycjonowany jako idealny sprzęt dla fanów mobilnej rozgrywki. Skoro tak, to pod obudową musi znaleźć się odpowiednio mocny procesor oraz duża bateria. Natomiast ekran powinien oferować optymalne parametry pod kątem gier.

Nowy telefon został dostrzeżony w bazie popularnego benchmarku Geekbench. Tam dowiadujemy się, że ma procesor Snapdragon 8s Gen 4. To 8-rdzeniowy czip Qualcomma, którego główny rdzeń CPU pracuje z zegarem do 3,21 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Adreno 825.

Baza benchmarku ujawnia nam też, że OnePlus Turbo ma 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 16. Naturalnie z nową nakładką OxygenOS 16, którą zaprezentowano jesienią br., a potem uruchomiono proces aktualizacji.

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona nie jest znana, ale poprzednie przecieki wskazują na ogromną baterię o pojemności aż 9000 mAh! To naprawdę dużo i będzie to rekord wśród telefonów marki, który obecnie należy do modelu Ace 6T. Natomiast ekran to wyświetlacz OLED-owy o rozdzielczości 1.5K oraz odświeżaniem obrazu w 165 Hz. Aparat pewnie będzie słabszym elementem urządzenia, ale nie ma być to sprzęt nastawiony na fotografowanie.

Kiedy premiera OnePlus Turbo i jakie będą ceny

Dokładna data premiery smartfona OnePlus Turbo nie jest na razie znana, ale telefon ma zadebiutować wcześnie w 2026 r. W Chinach urządzenie zostanie zaprezentowane w styczniu, ale w Europie poczekamy dłużej. O ile producent w ogóle planuje wprowadzić urządzenie do sprzedaży na Starym Kontynencie, co na razie owiane jest tajemnicą.

Ceny nie są znane, ale biorąc pod uwagę specyfikację techniczną, to można się domyślać, że sprzęt będzie pozycjonowany między seriami R (Ace w Chinach) oraz Nord. To oznacza kwoty na poziomie mniej niż 3 tys. złotych.

Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać, ale nowy smartfon z pewnością zapowiada się ciekawie. Producent będzie chciał z nim rywalizować z telefonami do gier innych marek.

