One UI 8.5 beta 2 dla Samsung Galaxy S25 już jest. Aktualizacja zaraz w Polsce

One UI 8.5 beta 2 dla Samsung Galaxy S25 już jest. Przy okazji za chwilę ruszą testy w Polsce. Użytkownicy z kraju będą mogli instalować nową nakładkę marki, którą oparto na systemie Android 16. W kolejce po oprogramowanie są też właściciele modeli Samsung Galaxy S24. Kiedy One UI 8.5 beta będzie można testować na tych smartfonach?

One UI 8.5 beta 2 to nowa aktualizacja nakładki Koreańczyków oparta na systemie Android 16, która pojawia się zgodnie z zapowiedziami. Uaktualnienie jest już dostępne dla smartfonów Samsung Galaxy S25. Co ważne, zaraz również w Polsce, bo nasz kraj ma dołączyć do programu pilotażowego. Co z modelami z serii S24?

One UI 8.5 beta 2 dla modeli Samsung Galaxy S25

Firma udostępniła uaktualnienie do One UI 8.5 beta 2 najpierw dla telefonów pochodzących z koreańskiej dystrybucji. Niedługo po tym aktualizacja trafiła także na smartfony Samsung Galaxy S25 z niemieckiej czy amerykańskiej dystrybucji, gdzie program pilotażowy również ruszył wcześniej w grudniu.

Najnowsza aktualizacja One UI 8.5 beta 2 wprowadza jest wraz z firmware kończącym się ciągiem znaków ZYLH. Uaktualnienie dystrybuowane drogą OTA waży ponad 1,1 GB. W oficjalnym wykazie zmian firma skupia się na poprawkach różnych błędów. Z pewnością też nie zabrakło nowości. Changelog widoczny jest niżej.

Naprawione błędy

Poprawiono problem z okresowym inicjowaniem ustawień szybkiego panelu podczas uruchamiania

Poprawiono błędy, takie jak odstępy i lokalizacja ikon na ekranie menu szybkiego panelu

Poprawiono problem z przenoszeniem zdjęć uporządkowanych w folderach grup galerii na pierwszą stronę albumu

Poprawiono problem z zacinaniem się podczas naciskania menu „Więcej widoku” podczas połączenia

Poprawiono problem z okresowym restartowaniem

Poprawiono problem z niedziałającym przyciskiem zwiększania głośności w pewnych warunkach

Poprawiono problem z generowaniem dźwięku w urządzeniu podczas wykonywania połączenia przez zestaw samochodowy Bluetooth w pewnych warunkach

Poprawiono problemy z wymuszonym zamykaniem wielu aplikacji innych firm podczas ich używania

Ustabilizowano oprogramowanie poprzez liczne aktualizacje aplikacji, na przykład aparatu

Aktualizacja One UI 8.5 beta 2 zaraz w Polsce i wkrótce na modelach S24

Właściciele telefonów z serii Samsung Galaxy S25 również będą mogli zainstalować One UI 8.5 beta w Polsce, bo nasz kraj ma dołączyć do programu pilotażowego w drugiej fazie. Podobnie jak Indie, gdzie oprogramowanie udostępniono dosłownie przed chwilą.

Wkrótce nowa aktualizacja nakładki w wersji beta powinna zostać udostępniona na smartfony z serii Samsung Galaxy S24. Powinno to nastąpić na początku przyszłego roku. Sfinalizowane oprogramowanie ma być gotowe w lutym. Proces udostępniania na starsze telefonu ruszy pewnie w marcu.

