Xiaomi 17 Ultra z premierą na dniach. Ceny będą wyższe. Ile w Polsce?

Xiaomi 17 Ultra to nowy smartfon, którego premiera jest blisko. W Chinach urządzenie zostanie zaprezentowane w przyszłym tygodniu. Skąd pomysł na przyspieszony debiut i kiedy telefon zobaczymy w Polsce? Rąbka tajemnicy uchylił jeden z przedstawicieli marki. Przy okazji ujawnił, że ceny urządzenia będą wyższe.

Przyspieszona premiera Xiaomi 17 Ultra i kiedy nowy smartfon w Polsce

Xiaomi 17 Ultra zadebiutuje wcześniej niż rok po poprzedniku. Skąd taki pomysł? Głos w tej sprawie zabrał jeden z prezesów grupy Lu Weibing. Jest to odpowiedź na prośby fanów marki.

Lu Weibing ujawnił, że przyspieszona premiera Xiaomi 17 Ultra wiąże się z Chińskim Nowym Rokiem. Sporo osób chciałoby uwiecznić święto na zdjęciach i nowy fotoflagowiec ma to umożliwić. Kiedy urządzenie zobaczymy w Polsce?

Chińska premiera ma odbyć się w przyszłym tygodniu i powinno to nastąpić 26 grudnia. W kraju poczekamy trochę dłużej, bo zapewne do stycznia 2026 r. Dokładny termin prezentacji globalnej wersji telefonu nie jest na razie znany, ale w Polsce zapewne nie będziemy czekać zbyt długo.

Ceny Xiaomi 17 Ultra będą wyższe

Przy okazji Lu Weibing ujawnił, że ceny Xiaomi 17 Ultra będą wyższe od poprzednika. Model 15 Ultra debiutował w Chinach od 6499 juanów (ok. 3,3 tys. złotych). Tym razem ma to być co najmniej 6599 juanów, ale w rzeczywistości prezes marki nie wyklucza, że podwyżki będą większe. Ile zapłacimy w Polsce?

Oczywiście polskie ceny Xiaomi 17 Ultra nie są na razie znane, ale można się domyślać, że również pójdą w górę. Poprzednik debiutował od 6299 złotych i dotyczyło to wersji z 512 GB pamięci na dane. Tym razem może to być kwota bliższa 6,5 tys. złotych, co warto mieć na uwadze.

Lu Weibing wyjaśnia, że podwyżki cen smartfona spowodowane są gwałtownie rosnącymi kosztami pamięci i jest to główna przyczyna wzrostu. Natomiast ta sytuacja spowodowana jest większym popytem na sztuczną inteligencję. Prezes marki wyjaśnia, że z podobną sytuacją będziemy mieć do czynienia mniej więcej do 2027 r.

Xiaomi 17 Ultra to fotoflagowiec, który ma przeprojektowany aparat fotograficzny. Jak dobrze wiemy, producent zrezygnował z jednego obiektywu i w nowym smartfonie system kamer jest potrójny. Co nie zmienia faktu, że nadal zaoferuje on wielkie możliwości z zakresu fotografowania oraz nagrywania filmów. Pod obudową znajdzie się duża bateria oraz najnowszy procesor Qualcomma dla flagowców, czyli Snapdragon 8 Elite Gen 5.

źródło: Gizmochina