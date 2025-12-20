Samsung Galaxy S26 z późniejszą premierą. Kiedy konferencja Unpacked 2026?

Samsung Galaxy S26 zadebiutuje podczas Unpacked 2026. Kiedy odbędzie się nadchodząca konferencja z nowościami? W sieci pojawiły się nowe informacje i choć nadal nie ma dokładnej daty premiery, tak ma to nastąpić w lutym. To oznacza, że debiut smartfonów Samsung Galaxy S26 odbędzie się nieco później.

Samsung Galaxy S26 to nadchodzące telefony marki, które zobaczymy w pierwszym kwartale 2026 r. Premiera odbędzie się w trakcie specjalnej konferencji Unpacked. Kiedy to nastąpi? Nowe informacje przekazały koreańskie źródła, które uzyskały szczegóły bliskie planom producenta.

Kiedy konferencja Unpacked 2026 ze smartfonami Samsung Galaxy S26

Oficjalna premiera smartfonów z serii Samsung Galaxy S26 odbędzie się podczas wydarzenia Unpacked 2026, gdzie producent zaprezentuje nowe produkty. Jakiś czas temu pojawiły się plotki, że przyszłoroczna konferencja ma odbyć się później niż rok po debiucie modeli S25. Nowe informacje zdają się to potwierdzać.

Konferencja Unpacked 2026, gdzie zostaną zaprezentowane smartfony Samsung Galaxy S26, ma odbyć się w lutym. Dokładnego terminu nie ma, ale wcześniejsze przecieki wskazywały na 25 dzień tego konkretnego miesiąca. Nie wiadomo, czy jest to nadal aktualne, ale znamy miejsce wydarzenia.

Producent ponownie wybrał na miejsce premiery Stany Zjednoczone i podobnie było na początku 2025 r. Konferencja Unpacked 2026 ma odbyć się w kalifornijskim San Jose. Więcej szczegółów związanych z nadchodzącym wydarzeniem nie podano. Sam producent tego oczywiście nie potwierdza, bo jest zbyt wcześnie. Powinno to nastąpić na kilka tygodni przed prezentacją.

Seria Samsung Galaxy S26 to trzy nowe smartfony

Jeszcze jakiś czas temu mówiono o tym, że seria Samsung Galaxy S26 może obejmować nawet cztery nowe smartfony. Potem jednak pojawiły się informacje, jakoby producent miał zrezygnować z wariantu Edge. Głównym powodem takiej decyzji jest słaba sprzedaż poprzednika, która była znacząco poniżej oczekiwań.

W lutym zobaczymy więc trzy nowe smartfony. Są to Samsung Galaxy S26, Plus oraz Ultra. Pierwsze dwa telefony na wybranych rynkach dostana autorski procesor Exynos 2600, który jest pierwszym takim czipem na rynku wykonanym w 2-nm litografii. Ostatnie urządzenie powinno być wszędzie sprzedawane z układem Snapdragon 8 Elite Gen 5 firmy Qualcomm.

Producent w przypadku telefonów na 2026 r. zdecydował się na zmiany obejmujące dizajn. Po kilku latach przerwy do serii wraca przeprojektowany aparat fotograficzny z obiektywami umieszczonymi na garbie. Duże nowości obejmą również ładowanie. W końcu pojawi się wsparcie dla szybszych ładowarek przewodowych o mocy do 60 W oraz obsługa standardu bezprzewodowego Qi2 25W. Telefony będą pracować pod kontrolą Androida 16 z nową nakładką One UI 8.5.

