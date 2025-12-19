Samsung Galaxy Z Flip 8 będzie cieńszy. Z Fold 8 dostanie lepszy aparat

Samsung Galaxy Z Flip 8 i Z Fold 8 to nowe składane smartfony, których premiera odbędzie się w połowie 2026 r. Telefony dostaną ważne zmiany, które obejmują konstrukcję oraz aparat fotograficzny. Samsung Galaxy Z Flip 8 ma być cieńszy od poprzednika. Natomiast Z Fold 8 otrzyma kamerę z lepszymi sensorami.

Samsung Galaxy Z Flip 8 i Z Fold 8 to składane smartfony, które zobaczymy dopiero za kilka miesięcy. Premiera powinna odbyć się w okolicy połowy 2026 r. Do sieci przedostały się nowe informacje, które ujawniają nam zmiany planowane przez producenta. Czego powinniśmy się spodziewać?

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8 cieńszy od poprzednika

Zacznijmy od modelu Samsung Galaxy Z Flip 8. To urządzenie ma dostać nową konstrukcję. Zasadniczą zmianą będzie jej grubość. Składany smartfon zostanie mocno odchudzony i stanie się po prostu cieńszy. W jak dużym stopniu?

Już wcześniejsze plotki mówiły o tym, że Samsung Galaxy Z Flip 8 ma zostać odchudzony w podobnym stopniu, co tegoroczny Z Fold 7. Jak dobrze wiemy ten drugi jest naprawdę cienki i po zamknięciu ma grubość niespełna 9 mm. Po rozłożeniu jest to zaledwie 4,2 mm. W przypadku tańszego Flipa plan zakłada również redukcję o około 30 proc. względem poprzednika i mówi się, że ma to być około 10 mm (po złożeniu).

Można zakładać, że plan ten uda się zrealizować i w ten sposób tańszy składak będzie wyglądał atrakcyjniej. Na szczęście nie ma wpłynąć to na rozmiar baterii, której pojemność nie tylko ma zostać zachowana na obecnym poziomie, ale może nawet wzrosnąć.

Samsung Galaxy Z Fold 8 i aparat z lepszymi sensorami

Koreańczycy planują również usprawnić aparat fotograficzny droższego modelu Samsung Galaxy Z Fold 8, gdzie zostaną wymienione dwa sensory. Główny obiektyw nadal ma współpracować z 200-megapikselowym czujnikiem, ale pozostałe dwa będą inne.

Obiektyw ultraszerokokątny z modelu Samsung Galaxy Z Fold 8 ma zostać połączony z 50-megapikselowym sensorem. Obecnie jest to 12 MP. Natomiast teleobiektyw będzie współpracować z 12-megapikselowym czujnikiem i zostanie on wymieniony z dotychczasowego 10 MP. Nadal ma to być telekamera 3,5x.

Przednie kamery bez zmian i będą to 10-megapikselowe sensory. Nie ma też mowy o powrocie aparatu schowanego pod ekranem. Można zakładać, że co najmniej część z tych ulepszeń w 2026 r. trafi również do składaka TriFold 2. generacji, ale szczegółów na ten temat na razie nie ma.

Oba składane smartfony mają zadebiutować latem 2026 r. Spodziewajmy się, że nastąpi to w okolicy lipca. Będą to pierwsze telefony marki z systemem Android 17 wraz z nową nakładką One UI 9, która pewnie kilka tygodni wcześniej zostanie udostępniona w wersji beta. Za kilka miesięcy zobaczymy również smartwatche z serii Galaxy Watch 9 i będą to co najmniej trzy nowe modele.

