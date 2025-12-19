Samsung Galaxy A07 5G blisko. Wycieka częściowa specyfikacja smartfona

Samsung Galaxy A07 5G to najtańszy smartfon koreańskiej marki, którego premiera jest blisko. Zobaczymy go na przełomie tego i 2026 r. Telefon nie został dochowany w pełnej tajemnicy do debiutu. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A07 5G i wygląda na to, że czip jest bez zmian.

Samsung Galaxy A07 5G to nowy smartfon, który będzie zarazem najtańszym modelem koreańskiej marki. Jego premiera ma odbyć się w bardzo niedługim czasie. Co ze specyfikacją techniczną telefonu? Rąbka tajemnicy uchyla nam baza benchmarku Geekbench, w której znaleziono urządzenie.

Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy A07 5G

Smartfon Samsung Galaxy A07 5G został znaleziony w bazie benchmarku Geekbench pod nazwą kodową SM-A076B. To właśnie tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna telefonu i pod pewnym względem doszło do rozczarowania. Jeśli liczycie na zysk wydajności względem modelu A06, to trzeba będzie obejść się smakiem.

Baza benchmarku Geekbench ujawnia nam, że Samsung Galaxy A07 5G ma dokładnie ten sam procesor, co poprzednik. Jest to czip MediaTek Dimensity 6300. To podstawowy układ składający się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A76 pracujących z częstotliwością 2,4 GHz i sześciu Cortex-A55 taktowanych zegarem 2,0 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Arm Mali-G57 MC2.

Popularny test ujawnia nam również tylko 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 16. Oczywiście z autorską nakładką One UI 8 i można się spodziewać, że za kilka miesięcy urządzenie otrzyma aktualizację do One UI 8.5, które obecnie znajduje się na etapie publicznych testów.

Więcej szczegółów nie jest znanych. Nowy smartfon zapewne otrzyma również ekran o przekątnej około 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+. Aparat fotograficzny w poprzedniku ma główny sensor 50 MP oraz dodatkową kamerkę 2 MP. Energię dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Nie wiadomo, czy któryś z tych elementów w nadchodzącym telefonie ulegnie znaczącej zmianie.

Smartfon Samsung Galaxy A07 5G z atrakcyjną ceną

Samsung Galaxy A07 5G to smartfon, który będzie tani. Dokładne ceny nie są znane, ale producent z pewnością będzie chciał utrzymać je na poziomie modelu A06. To oznacza, że za urządzenie w Polsce zapłacimy tylko kilkaset złotych. Urządzenie powalczy o klientów z tanimi Redmi czy Realme.

Kiedy odbędzie się premiera telefonu? Z informacji, które uzyskał leaker Abhishek Yadav, wynika, że może to nastąpić jeszcze w tym miesiącu lub styczniu 2026 r. Można więc założyć, że smartfon Samsung Galaxy A07 5G może zostać wprowadzony do oferty w Korei Południowej przed końcem grudnia, a w pierwszym kwartale trafi na inne rynki. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać i pozostaje wierzyć, że pewne zmiany względem poprzednika będą jednak widoczne.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło