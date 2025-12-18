Xiaomi 17 Ultra z datą premiery. Kiedy nowy smartfon w Polsce?

Xiaomi 17 Ultra to nowy smartfon marki, którego debiut odbędzie się jeszcze w grudniu. Do sieci przedostała się data premiery. Kiedy telefon pojawi się w Polsce? Co już o nim wiemy? Częściowa specyfikacja techniczna smartfona Xiaomi 17 Ultra jest już znana i nowy fotoflagowiec zapowiada się naprawdę ciekawie.

Xiaomi 17 Ultra to nowy fotoflagowiec, który jest blisko. Smartfon zadebiutuje jeszcze przed końcem 2025 r., co producent właśnie potwierdził. Kiedy odbędzie się prezentacja tego urządzenia i ile trzeba będzie na nie czekać w Polsce? Europejska premiera na początku 2026 r. wydaje się być bardzo prawdopodobna.

Data premiery Xiaomi 17 Ultra i kiedy nowy smartfon w Polsce

Producent potwierdził, że Xiaomi 17 Ultra rzeczywiście zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu 2025 r. i nastąpi to już w przyszłym tygodniu! Konkretna data premiery nie została jeszcze podana, ale przecieki wskazują na 26 grudnia, czyli drugi dzień świąt. Nie dotyczy to jednak Polski.

Xiaomi 17 Ultra w pierwszej kolejności zostanie zaprezentowany w Chinach i podobnie było z poprzednimi generacjami telefonu. Jednak w przypadku poprzedników na premierę w Europie nie trzeba było czekać zbyt długo i było to nawet tylko kilka dni. Spodziewajmy się, że tym razem będzie podobnie.

To oznacza, że polska premiera nowego fotoflagowca powinna odbyć się jeszcze w pierwszym kwartale 2026 r. i nastąpi to zapewne w styczniu. Konkretny termin nie jest na razie znany, ale poznamy go pewnie w niedługim czasie. W każdym razie warto zacząć odkładać pieniądze już teraz, bo tanio nie będzie.

Polskie ceny Xiaomi 17 Ultra nie będą niskie

Xiaomi 17 Ultra to fotoflagowiec, który z pewnością nie będzie tani. Ceny telefonu będą wysokie i choć konkretne kwoty nie są na razie znane, tak spodziewajmy się, że będą zbliżone do poprzednika. To oznacza, że w Polsce zapłacimy około 6 tys. złotych.

Nowy smartfon skrywa przed nami już niewiele tajemnic. Wiemy, że fotoflagowiec ma przeprojektowany aparat fotograficzny, co mogliśmy zobaczyć już na grafikach i zdjęciu. Kamera zostanie pozbawiona jednego z obiektywów i pozostawiono trzy. Teleobiektyw nadal ma współpracować z 200-megapikselowym sensorem.

Flagowiec Xiaomi 17 Ultra otrzyma również wysokiej klasy wyświetlacz. Za obliczenia będzie tu odpowiadać najnowszy procesor Qualcomma dla telefonów z Androidem z półki premium, czyli Snapdragon 8 Elite Gen 5. Czip będzie wspomagany przez 16 GB pamięci RAM, a na dane spodziewajmy się 512 GB miejsca. Energię dostarczy duża bateria z obsługą szybkiego ładowania.

Telefon będzie można zakupić opcjonalnie z zestawem Photography Kit i kamera ponownie została przygotowana we współpracy z niemiecką firmą Leica, co producent również potwierdził. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na premierę.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: GSMArena